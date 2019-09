Simone Weber

Garlitz Im Rahmen des Garlitzer Erntefestes, das der Heimatkulturverein gemeinsam mit dem Ortsbeirat alle zwei Jahre veranstaltet, führen die Garlitzer Dorfbewohner am kommenden Wochenende ein zweites Theaterstück auf ihrer Bühne auf.

"Hochzeit in Garlitz" basiert auf dem ersten Roman des Schriftstellers Günter de Bruyn "Hochzeit in Weltzow". Als Neulehrer kam de Bruyn als 19-jähriger nach Garlitz. "Sein Herz schlug nicht für die Pädagogik. Sein Herz schlug für die Literatur" -das sagte einmal de Bruyns ehemaliger Lehrerkollege im Ort, der inzwischen verstorbene Benno Platha aus Buschow. Darauf weist Ortsvorsteherin Gudrun Lewwe hin. So endete de Bruyns Lehrerdasein bereits 1949. Nach Tätigkeiten als Dozent in Berlin verarbeitete Günter de Bruyn in seinem Debüt-Roman "Hochzeit in Weltzow" (1960) seine eigene Hochzeit und seine damaligen Erlebnisse in Garlitz.

In einem Dorf im Havelland: Der 20-jährige Kriegsheimkehrer Willi Welter sucht ein Dach über dem Kopf und eine Frau, an der er festhalten kann. Schon auf dem Weg ins Dorf "greift" sie nach ihm, es ist die dralle Elvira Dickkopp, die Tochter des wohlhabendsten Bauern. Auf seinem Erbhof wird ein kräftiger Mann gebraucht. Beide planen die Hochzeit – die erste katholische im Dorf seit der Reformation. Doch so einfach geht das nicht, denn auch andere Frauen werfen ein Auge auf den jungen Mann. Und dann gerät Willi auch noch zwischen die Stühle der Dorfpolitik ... Soweit die Handlung. Der seit 2011 in Garlitz lebende Schauspieler Reimund Groß führt Regie beim Stück, für das 15 Dorfbewohner, darunter drei Kinder, seit März nahezu jeden Sonntag probten. Am Wahlsonntag war Generalprobe.

"Das 90-minütige Stück basiert auf der Handlung de Bruyns Roman. Meine Aufgabe war es, die Romanvorlage für das Bühnenstück zu bearbeiten, runterzubrechen und neue Dialoge zu schreiben", erzählt Reimund Groß. Das Stück ist ein Schwank. Es greift aber den Zeitgeist 1946 gut auf. In den Monaten nach dem Zweiten Weltkrieg vollziehen sich viele Umwälzungen – politisch, wie mit Gründung der SED, aber auch in der Landwirtschaft."

Auf der Bühne stehen unter anderem zehn Kinder der Garlitzer Kita, die einen Hochzeitsreigen tanzen und weitere Tänzerinnen des Garlitzer Carneval Clubs, die zum Maifest im Stück tanzen. Insgesamt sind am Stück und dessen Vorbereitung über 40 Garlitzer beteiligt. Die insgesamt drei Bühnenbilder, darunter das zehn mal drei Meter lange Hauptbild, schuf, wie bereits zum Stück "Garlitz 1416", welches 2016 aufgeführt wurde, die ehemalige Berliner Kunsterziehungslehrerin Regina Jung. "Mit unserem Stück wollen wir wieder viele Garlitzer und Gäste erfreuen", so Gudrun Lewwe. "Wir hoffen auf viele Zuschauer."

Die Aufführungen finden am 6./7. September, 18.00 Uhr, und am 8. September, 16.00 Uhr, auf der Open-Air-Bühne am Dorfanger statt. Eintritt sieben Euro, für Kinder bis 14 Jahre frei. Karten sind unter 0171/7835436 erhältlich. Am Sonntag wird Wolfgang de Bruyn, Sohn des Romanautors Günter de Bruyn, und selbst Schriftsteller und Direktor des Kleist-Museums in Frankfurt (Oder), erwartet. Günter de Bruyn kann aus gesundheitlichen Gründen selbst nicht kommen. Bereits um 14.00 Uhr, am Sonntag, wird dem Ort die Plakette Märkische Dichterstraße überreicht.