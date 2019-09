Bester Mann auf dem Woltersdorfer Kunstrasen: Gäste-Angreifer David Stark, der hier vom Randberliner Kapitän Thomas Döring (links), Torschütze zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung, und Felix Herrmann nicht am Schuss gehindert werden kann. © Foto: Andreas Hoffmann

Kai Beißer

Woltsdorf (MOZ) Das hatten sich die Randberliner natürlich anders vorgestellt: Gegen das Schlusslicht aus der Kreisstadt, das in den beiden ersten Saisonpartien 13 Gegentreffer kassiert hatte, sollte der zweite Heimsieg her. Aber daraus wurde nichts. Zwar klingelte es wieder viermal im Kasten der Gäste, aber vorn trafen diese tatsächlich noch einmal mehr.

Philipp Karras war entsprechend frustriert: "Unglaublich. Die haben sechs Chancen und machen fünf Tore", schimpfte der Woltersdorfer Angreifer nach dem Abpfiff. Besonders bitter für den 32-Jährigen: Wie schon eine Woche zuvor beim 3:4 beim MSV Zossen hatte er zwei Tore erzielt, und wieder reichte dies nicht wenigstens zu einem Punktgewinn.

Trainer Chris Berg hatte denn auch nicht wirklich Lust auf eine tiefgründige Analyse: "Beim Gegner ist jeder Ball drin, wir haben 20 Chancen und verlieren das Spiel. Da fehlen einem doch die Worte." Begünstigt wurde der erste Beeskower Saisonsieg aber auch von einer teilweise schon grotesken Abwehrleistung der Einheimischen.

Tatsächlich war zumindest das Führungstor der Gäste im Glutofen in den Fuchsbergen quasi aus dem Nichts gefallen. David Stark bediente Raphael Schneider, der wurde nicht richtig gestört, und sein wenig platzierter Schuss fluschte Keeper Eugene Vivic auch noch durch die Beine (15.). Bis dahin hatte eigentlich nur der SV Woltersdorf stattgefunden, und auch nach dem Rückstand boten sich reihenweise gute Möglichkeiten, aber Max Traue traf nach dem einzigen Fehler von Preußen-Schlussmann Sebastian Schmidt das leere Tor nicht (21.), verfehlte freistehend per Kopf (37.), und dann parierte Schmidt mit sensationellen Reflexen einen weiteren Traue-Kopfball sowie den Nachschuss von Eric Stasch (42.). Zwei Minuten später war er bei einem Kopfball von Karras entgegen seiner Laufrichtung aber doch machtlos, während vier Beeskower Verteidiger bei der maßgenauen Flanke von Florian Post nur zuschauten.

Stark-Brüder im Zusammenspiel

Nach dem Seitenwechsel ging es dann Schlag auf Schlag: Schneider brachte auf Vorarbeit von Eric Melchert die Gäste wieder in Führung, konnte dabei selbst nicht fassen, dass er völlig blank stand (56.). Einen langen Ball von Traue verlängerte Karras per Kopf über den vielleicht etwas weit vor seinem Kasten stehenden Schmidt – 2:2 (58.). Dann eine einstudierte Ecke der Gastgeber: Kapitän Thomas Döring lief dem Ball von Fabian Kussatz am kurzen Pfosten entgegen und nickte sehenswert ein – erstmals lagen die Gastgeber vorn (62.). Jetzt schien die Partie doch noch den erwarteten Verlauf zu nehmen.

Aber die Preußen schlugen zurück. Und wie: David Stark, der kurz zuvor noch etwas eigensinnig die Ausgleichschance vergeben hatte, traf nach klasse Vorarbeit seines älteren Bruders Denny mit einem trockenem Linksschuss (72.). Und weitere fünf Minuten später war der 41-jährige (!) Routinier selbst am langen Pfosten zur Stelle, wieder völlig allein gelassen.

Vierter Kopfballtreffer

Aber noch war der Torreigen nicht beendet. Schmidt parierte großartig einen Schuss von Traue, die anschließende Ecke aber wuchtete der eingewechselte Tom Viehrig ins Netz (85.) – der vierte Kopfballtreffer der Woltersdorfer! Es lief also auf eine Punkteteilung hinaus, als David Stark auf der linken Seite Döring alt aussehen ließ und Max Rosengart in der Mitte einlochte (90.).

Noch einmal kamen die Woltersdorfer in der vierminütigen Nachspielzeit nicht zurück – die Gäste fanden gerade noch die Kraft, ihren Auswärtssieg zu bejubeln. "Am Ende haben wir das eine Tor mehr gemacht. Das war so wichtig für die Moral", sagte Kapitän Silvio Lehmann. Und Trainer Robert Fröhlich strahlte: "Unsere Tatktik ist aufgegangen. Wir wollten tief stehen und gefährlich kontern."

Festzuhalten bleibt: Wer in der Landesklasse Ost ein Fußball-Spektakel erleben möchte, ist bei den Preußen auf jeden Fall richtig, denn in den drei Saisonspielen mit Beeskower Beteiligung sind tatsächlich sage und schreibe 25 Tore gefallen!