Volker Rudolph

Peitz Blau-Weiss Markendorf hat im dritten Auswärtsspiel am Stück in der Landesklasse Ost bei Eintracht Peitz mit 0:2 (0:1) verloren. Damit steht das Team nach drei Spieltagen mit nur einem Punkt auf Rang 15 der Tabelle – ein Rückschlag nach den guten Ergebnissen in der Vorbereitungsphase.

Die Markendorfer verloren gegen einen nicht übermächtigen Gegner, der defensiv klug stand und auf seine Gelegenheiten lauerte. Die Gäste waren im ganzen Spiel über einfach zu hausbacken in ihren Offensivaktionen und brachten Peitz an diesem Tag nicht wirklich in Gefahr. Das Bemühen war den Blau-Weissen zwar nicht abzusprechen, doch die Gesamtperformance und das Spieltempo in den eigenen Aktionen waren zu begrenzt. Durch einen individuellen Fehler in der Defensive lag man zur Pause durch Robert Brandt relativ zeitig mit 0:1 hinten (21.).

Mateusz Nowaczewski verletzt

Zudem musste Markendorfs Mateusz Nowaczewski verletzungsbedingt passen, Tom Borchardt ersetzte ihn in Hälfte zwei. Nach seiner Verletzungspause belebte er das Gäste-Spiel etwas und setzte die einzigen Angriffszeichen seiner Mannschaft nach der Halbzeit. Die Spielentscheidung fiel aber mit dem 0:2 durch Steffen Leupold (62.). Die Markendorfer konnten trotz Aufbäumens bis zum Ende dem Spielverlauf keine Wende mehr geben.

Trainer Denny Danowski wird in dieser Woche eine klare Analyse mit dem Team vornehmen. Am Sonnabend steht die Pflichtaufgabe im Kreispokal bei den Tuchebandern aus der Kreisklasse Nord an, ehe in der Woche darauf hoffentlich dann auch wieder daheim nach den Platzschäden durch Wildschweine das Spiel gegen den Tabellenführer und Favoriten FSV 63 Luckenwalde II stattfinden kann.

Blau-Weiss Markendorf: Piotr Dmuchowski – Mateusz Nowaczewski (46. Tom Borchardt), Lukas Herrmann, Pascal Trampe, Randy Bresch – Tommy Klatt, Kamil Krzeptowski, Sascha Kloß, Ceyhan Güleryüz – Eric Vincent Northe, Nicky Wutzig

Schiedsrichter: Daniel Asisow (Cottbus) – Zuschauer: 25