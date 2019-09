Wie große Metropolen erstrahlten die Anlagen der PCK-Raffinerie in der Nacht und ließen einmal mehr erahnen, dass das Areal die Größe einer Stadt hat. Viele der 7300 Besucher nutzten die Möglichkeit, das Werk bei einer Busrundfahrt zu besichtigen. Bis in die späten Abendstunden gab es lange Schlangen an den Abfahrtpunkten. Auch der Hubsteiger bot einen Blick von oben. © Foto: Oliver Voigt