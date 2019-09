Wiebke Wollek

Bärenklau Gundula Klatt ist dieser Tage schwer beschäftigt. Während die Ortsvorsteherin (BfO) freudestrahlend vom geplanten Programm erzählt, klingelt ihr Mobiltelefon. Ob am Sonntag alles klar geht, wollen Ramona und Hannes vom Countryduo aus Schenkendöbern wissen. Die Musiker aus dem südlichen Brandenburg spielen diesen Sonntag auf dem Bärenklauer Erntefest auf dem Remontehof.

Für große Dorffeste braucht es viele ehrenamtlichen Helfer. Während noch im vergangenen Jahr hauptsächlich ältere Damen ihren selbst gebackenen Kuchen über den Verkaufstisch reichten, werden dieses Mal vermehrt jüngere Helfer ihre Backkünste unter Beweis stellen – nicht zuletzt Dank des Engagements von Manuela Klatt. In der örtlichen Kita, die eines ihrer Kinder besucht, hat die junge Frau viele Eltern motivieren können, einen Beitrag zum Erntefest zu leisten. Sogar zum Schmücken eines Erntewagens konnte Manuela Klatt ihre Altersgenossen bewegen.

Livemusik und Wettbewerbe

Der Generationswechsel ist eines der großen Ziele, welche das Festkomitee in den kommenden Jahren verfolgt. Neu ist auch, das erstmals nicht mehr der Verein Arge Baer das Fest federführend ausrichtet, sondern der Ortsbeirat und viele weitere Freiwillige. "Der Verein unterstützt uns aber nach wie vor", betont Gundula Klatt. Und noch mehr hat sich geändert: Das Programm beginnt nicht schon am Freitag, sondern erst am Sonnabendvormittag. Es gibt kein großes Festzelt, sondern eine überdachte Bühne und davor eine Tanzfläche. Die Verpflegung mit Speisen und Getränken übernehmen erstmals die neuen Betreiber des Dorfkrugs, Familie Künzer. Während Besucher am Sonntag Eintritt zahlen müssen, so ist der Zutritt am Sonnabend komplett frei.

Auf großes Interesse unter Hundeliebhabern ist im Vorfeld schon das Dackelrennen gestoßen. Es gibt bereits 26 Anmeldungen. "Viele Hundehalter kommen gar nicht aus unserer Gegend", sagt Klatt. Dackel Gustav aus Magdeburg wird vermutlich die weiteste Anreise haben. "Was da jedes Jahr bei der Siegerehrung abgeht, ist der Wahnsinn", berichtet Gundula Klatt voller Vorfreude. René Stange vom Ortsbeirat hat sich für den Umzug der geschmückten Erntewagen in diesem Jahr eine neue Route überlegt. Zum ersten Mal konnte er eine Kutsche organisieren, mit der die Bärenklauer Erntekönigin Jil May zum Flanieren ausfahren wird. Am vergangenen Wochenende hatte sie sich gemeinsam mit der Kremmener Erntekönigin Madline Fojut im Scheunenviertel präsentiert. Im Gegenzug soll diese auch nach Bärenklau eingeladen werden, so der spontane Vorschlag von Gundula Klatt.

Nachdem die Tradition des Bierkönigs vor vielen Jahren eingeschlafen war, soll sie 2019 wieder aufleben. Es gilt, einen Bierkrug so lange wie möglich mit ausgestrecktem Arm zu halten. "Die Männer kämpfen wie die blöden", sagt Gundula Klatt augenzwinkernd. "Das wird eine echte Gaudi." Die Vorfreude aufs Fest ist ihr anzumerken.