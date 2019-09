Jürgen Kern

Schönow Wer Thriller im wahren Leben mag, hätte zum Fußball nach Schönow fahren sollen. Der SSV hatte sich eine Viertelstunde vor Ultimo die 2:1-Führung erkämpft und behauptete sie bis in die dritte Minute der Nachspielzeit. Dann gab es Elfmeter für die Gäste aus Wandlitz.

Emil Dabrowski riss instinktiv die Arme vors Gesicht – "Schutzhand" hätte man früher gesagt, aber die Hand hat nach neuer Regel da nichts zu suchen. Also pfiff Referee Paul Petermann Strafstoß. Felix Fritzsche lief an, Maurice Bäuerle platzierte sich auf der Torlinie, tauchte kurz ab und hielt das Leder fest. Der Held des Spiels war geboren und machte die Platzherren zum verdienten Sieger. Bis dahin war es aber ein steiniger Weg.

Aufwind nach der Trinkpause

Die Barnimer traten sehr selbstbewusst auf. Mit Paul Roller und Pascal Sorgatz fehlten ihnen zwar zwei Hochkaräter und der SSV trat (bis auf den gelb-rot-gesperrten Robert Jung) fast in Bestbesetzung an – die ersten 20 Minuten gehörten dennoch klar den Gästen. Pascal Böß probierte es gleich zweimal mit gefährlichen Schüssen kurz vor dem Strafraum. Dann hatte Henrik Engelmann beim Duett von Böß und Andreas Baumann die Füße dazwischen. Kapitän Dennis Plaumann wuchtete das Leder aus 30 Metern übers Tor (12.). Böß legte schließlich den Ball auf Steffen Hennig ab – Lukas Drews lenkte ihn zur Ecke (18.).

Auf der Gegenseite gerieten die Abschlüsse von Dariusz Szmulski und Drews zu schwach. Die Wandlitzer hatten bis dahin den Schönowern durch ihr aggressives Forechecking kaum Luft zum Atmen gelassen. Nach der Trinkpause übernahm die Heimelf die Initiative: Felix Seidel passte lang auf Szmulski. Der leitete weiter zu Drews, der fiel bedrängt im Strafraum – kein Pfiff. Die erste Härte kam auf. Gelb für Baumanns gestrecktes Bein gegen Drews und für die Böß-Attacke gegen Seidel. Noch vor der Pause brachten zwei "Riesen" für Szmulski (allein vor dem reaktionsschnellen Keeper Dominique Adam) und Dogan Böttcher keine Pausenführung.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich zunächst ein verhaltenes Spiel, die Schönower blieben im Aufwind. Und Wandlitz regte sich mit einem Kopfball von Jan Großer – Bäuerle drehte den Ball an den Pfosten. Dann zeigte sich Maik Zachowski hellwach: Seine schnelle Freistoßausführung erreichte den durchstartenden Szmulski, der zum 1:0 einschob (61.). Die Freude hielt nur fünf Minuten. Seidels Foul an Böß wurde mit Gelb geahndet. Von der Strafraumgrenze jagte der Gefoulte die Kugel Richtung Tor, Bäuerle boxte sie mit beiden Fäusten weg, aber der eingewechselte Manuel Thomas fand danach das Tor zum 1:1-Ausgleich.

Das stachelte die Schönower neu an. Szmulski jedoch traf das leere Tor nicht (68.), er drückte sieben Minuten später aber mit Hilfe eines Wandlitzers den Ball einsatzstark zum 2:1 über die Torlinie. Bis zur eingangs geschilderten dramatischen Schlussszene hatte allein Szmulski noch zweimal die Möglichkeit zum Resultatsausbau.

Der Wandlitzer Coach Mat-­thias Händler anerkannte den Sieg der Schönower auch aufgrund ihrer Steigerung in der zweiten Halbzeit, aber war auch mit seiner Elf zu Recht zufrieden.