Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Agentur für Arbeit schließt ihre Dienststelle in Beeskow. "Aufgrund der erfreulichen Entwicklungen am Arbeitsmarkt ist die Zahl der Vorsprachen und Anliegen in den vergangenen Jahren gravierend zurückgegangen. Der Betrieb der Dienststelle in Beeskow kann nicht mehr aufrechterhalten werden", heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur.

Zuletzt habe die Geschäftsstelle im Jahresschnitt noch 334 Arbeitslose betreut. Nur 76 Personen davon wohnen in der Stadt selbst. Arbeitslose aus Beeskow und Storkow sowie aus den Gemeinden Tauche, Rietz Neuendorf, Diensdorf-Radlow und Wendisch Rietz werden künftig in der Geschäftsstelle in Fürstenwalde betreut. Arbeitslose aus Friedland und Ragow-Merz, die bislang in die Beeskower Dienststelle kamen, müssen sich künftig in Eisenhüttenstadt melden.

Neun Mitarbeiter ziehen um

Agenturchef Jochem Freyer betont, dass mit der Entscheidung die verliebenden Standorte im Landkreis langfristig gesichert werden und ihre Angebote vor Ort erweitern können. Die Agentur bleibe in der Fläche präsent, betont Freyer. Die Geschäftsstellen in Fürstenwalde und Eisenhüttenstadt werden mit der Schließung der Beeskower Büros wieder an fünf Wochentagen Sprechstunden anbieten. Zudem werde das umfangreiche online-Angebot der Arbeitsagentur immer weiter ausgebaut, so dass persönliche Vorsprachen nur selten nötig seien.

Insgesamt neun Agenturmitarbeiter sind von der Schließung in Beeskow betroffen. "Sie wechseln nach Fürstenwalde und Eisenhüttenstadt und werden dort für viele ihrer jetzigen Kunden auch weiterhin als Ansprechpartner fungieren" betont Freyer. Auch für Arbeitgeber, die mit der Arbeitsagentur zusammenarbeiten, ändere sich nichts, da die Kontakte telefonisch oder per Mail erfolgen.

Die Ansprechpartner blieben gleich. Die Berufsberatung wird auch künftig direkt an den Schulen durchgeführt. "Wir wollen die jungen Menschen in ihrem Umfeld abholen", so Freyer. Überlegt werde, ob man an einzelnen Tagen Berufsberatungstermine anbieten könne.

Beratung durch die Agentur für Arbeit gibt es telefonisch montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter 0800 4 5555 00. Im Internet ist die Agentur unter www.arbeitsagentur.de/eservices zu erreichen. Die Fürstenwalder Geschäftsstelle befindet sich in der Eisenbahnstraße 171. In Eisenhüttenstadt ist die Agentur in der Karl-Marx-Straße 35c zu finden. Ab dem 25. September gelten an beiden Standorten neue Sprechzeiten. Geöffnet ist dann montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr, donnerstags außerdem von 14 bis 18 Uhr.