Beeskow (MOZ) Mittelstandsverein und Stadt sind sich nach einer ersten Auswertung der Langen Nacht darüber einig, dass die Erlebnis-Shopping-Aktion auch im kommenden Jahr stattfinden wird. Wie immer ist der letzte Sonnabend im August als Termin bereits vorgemerkt.

In diesem Jahr hatte die Lange Nacht so viele Besucher wie noch nie in die Stadt gelockt, die bis weit nach Mitternacht feierten. Dennoch seien alle Auflagen erfüllt worden, so Citymanagerin Kerstin Müller. Bilder und Videos von der Langen Nacht gibt es im Internet unter www.moz.de.