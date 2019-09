Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Strandkörbe, ein Stück Liegewiese, 50 Meter weicher Sandstrand und viel Wasser – das sind die Markenzeichen der neuen Flussbadestelle von Schwedt. Bürgermeister Jürgen Polzehl hat das neue Freizeitziel an den Verein Flussbadestelle Nationalparkstadt Schwedt übergeben und dichtete sogar: "Ausgebaggert, Boje drin, Badestelle fertig, bim, bim, bim."

Viele Schwedter haben die Einweihung miterlebt, darunter Familien mit kleinen Kindern, die sich kreischend in die Fluten der alten Oder stürzten. Dort, am heutigen Kanal, hat bis 1968 die Schwedter Badeanstalt gestanden. Günter Preidel aus Schwedt ist dort schon als junger Mann ins Wasser gesprungen. Jetzt sagte er: "Ich war seit vielen Jahren mal wieder hier baden und habe es sehr genossen, in der Ur-Oder zu schwimmen."

Munition entsorgt

Bereits Wochen vor der offiziellen Eröffnung hatten Badelustige Strand und Wasser rege genutzt. Rund 1000 Menschen haben sich hier vergnügt, seit die Bauarbeiten ihrem Ende zugingen. Die Stadt Schwedt hat rund 300 000 Euro investiert. Zu den Bauarbeiten gehörten die Munitionsberäumung und seit 15. Juli die Ausbaggerung im Kanal. Rund 4.500 Tonnen Nassbaggerarbeiten waren notwendig und 720 Tonnen Sand sind geliefert worden. Jetzt kennzeichnen 20 Bojen den Badebereich. 50 Meter Strand sind entstanden. "Die Fahrrinne für den Schiffsverkehr ist ausgetonnt und befindet sich in einem ausreichenden Abstand zur Badestelle", versicherte Jürgen Polzehl.

Die Einweihung der Flussbadestelle war ein großer Tag für Mike Bischoff. Der Schwedter Landtagsabgeordnete der SPD hatte einst mit Freunden die Idee dazu, am Kanal wieder eine Badestelle einzurichten. "Sieben Jahre hat es gedauert", sagte Bischoff, der sich vor den Karren gespannt und zur Verwirklichung dieses Zieles den Verein Flussbadestelle gründet hatte. Der Verein hat auch für die richtige Atmosphäre zur Eröffnung gesorgt: Die Mitglieder waren in historischer Badekluft erschienen, ließen Wasserbälle für Kinder fliegen und spielten Bademusik vom Band. Sie dankten der Stadt Schwedt und den Stadtverordneten, den UnternehmenLeipa, PCK und den Stadtwerken für die Unterstützung.

"Dies hier ist ein Ehrenamtsprojekt. Es wird nicht immer alles perfekt sein. Bringen Sie Ihren Picknickkorb selber mit und halten alles schön sauber. Unser Ziel ist, dass der Eintritt immer frei sein soll", sagte Mike Bischoff. Für 2020 sind weitere Verbesserungen angesagt: Die Stadt will in der Nähe eine öffentliche Toilette bauen, reetgedeckte Sonnenschirme und eine Umkleide für Damen sollen errichtet werden.

Wasserqualität in Ordnung

Andreas Stehr sah die fröhliche Wasserschlacht zur Eröffnung voller Freude. Er ist 64 Jahre alt und freiwilliger Platzwart an der Flussbadestelle, schließt sie morgens auf und schaut nach dem Rechten. "Schon früh halb acht stehen die ersten älteren Damen vor dem Tor und wollen schwimmen gehen", erzählte er.

Die Stadt Schwedt hat die Messung der Wasserqualität an der Flussbadestelle in Auftrag gegeben. Das Gesundheitsamt Uckermark hat dies getan. Am 14. Mai 2013, als es die Badestelle noch gar nicht gab, wurden keine Überschreitungen der Prüfwerte festgestellt. Die Sichttiefe des Wassers lag bei 70 cm. Am 18. Juli 2019 ergab die Kontrolle ebenfalls Prüfwerte im Normbereich. Die Sichttiefe des Wassers lag bei einem Meter.