Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Gedanklich liegen die diesjährigen Fürstenwalder Jazz-Tage schon hinter ihm. Peter Apitz, der sie seit 18 Jahre organisiert, steckt bereits in Vorbereitung der Jazz-Tage 2020. "Die Verpflichtungen der Künstler beginnt schon jetzt", sagt Apitz. Aus bis zu 600 Bewerbungen von Künstlern und Agenturen wählen die Jazzclub-Mitglieder des Fürstenwalder Kulturvereins, dessen Vorsitzender Apitz ist, ihre Favoriten aus. "Jeweils im Januar fällt die finale Entscheidung, nachdem jedes Mitglied eine Rangliste seiner Favoriten erstellt hat", sagt er.

Unter den Favoriten und damit den verpflichteten Künstlern für die 18. Jazz-Tage, die am 26. Oktober mit dem traditionellen Jazz-Band-Ball starten, sind auffallend viele Frauen. "So viele Sängerinnen hatten wir noch nie", bestätigt Apitz. Vor dem Hintergrund, dass die Szene in Deutschland vor allem männlich ist, die Deutsche Jazzunion im vergangenen Jahr sogar eine Erklärung für die Gleichstellung von Frauen im Jazz veröffentlicht hat, mache die Vielzahl weiblicher Stimmen das Besondere der diesjährigen Jazz-Tage aus.

Drei Frauen, drei Kontinente

Schon beim Auftakt, dem traditionellen Jazz-Band-Ball am 26. Oktober im Fürstenwalder Hof, ist eine von ihnen zu erleben: Lisa Marold komplettiert zusammen mit Jörn Kriehmig den Auftritt von Joes’s Bigband, der einzigen Konstante bei den Jazz-Tagen. Schon bei der letzten Ausgabe der Jazz-Tage verpassten die beiden Gesangssolisten den Stücken von Glenn Miller, Frank Sinatra und Marilyn Monroe besonderen Charme.

Den "Charme einer Ella Fitzgerald" spricht Peter Apitz der US-amerikanischen Sängerin Brenda Boykin zu. Ihre akustische Zeitreise durch den amerikanischen Jazz, ergänzt durch eigene Kompositionen und Gospel-Akzente von Pianist Jan Luley, soll das Publikum wie eh und je zum Tanzen animieren. Beinfreiheit, ergänzt Peter Apitz, sei gegeben: Nur 120 Karten gehen für den Jazz-Band-Ball in den Verkauf. Eröffnet wird er von der Jazzpolizei. Vor fünf Jahren konnte man die drei Musiker – in Uniform und mit Megafon, Funkmikro, Trompete, Banjo und Sousafon – schon einmal beim Frühschoppen auf dem Marktplatz erleben.

Nach zweiwöchiger Pause, bedingt durch andere große Veranstaltungen in Fürstenwalde wie "Geschichten, Gedichte und Gesang" sowie der Pneumant Sportlerparty, gehen die an Frauenstimmen reichen Jazz-Tage am 8. November weiter. Im Filmtheater Union blitzt mit dem Quartett B3 die rockige Facette des Jazz hervor. Keyboarder und Frontmann Andreas Hommelsheim habe sich als Komponist von Filmmusiken einen Namen gemacht, sagt Apitz; Gitarrist Ron Spielmann genieße in der Szene Kultstatus.

Junger Jazz zum Jubiläum

"Über den 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November haben wir uns lange Gedanken gemacht", so Apitz. Am Ende hätten er und seine Jazzclub-Mitstreiter sich darauf geeinigt, den Termin nicht ausfallen zu lassen: "Die beste Offerte, die man machen kann, ist ein richtig geiles Konzert". Und das verbindet im Fall von Three Fall sogar Ost und West, denn das Trio stammt teils aus Köln, teils aus Ostberlin. Zusammen mit der kongolesisch-deutschen Sängerin Melane, die auch in ihrer Landessprache singt, bilden sie eine junge Formation, die auf deutschen Jazzfestivals Massen begeistere, weiß Peter Apitz.

Das Abschlusskonzert, welches nach drei Jahren zur großen Freude des Organisators wieder im Dom stattfindet, bestreitet Melanie Bong mit fünfköpfiger Band. Mit ihrem Programm "Gipsy Fire" erkundet die Deutsche mit Sinti-Wurzeln eine europäische Form des Jazz, die sich laut Apitz ab den Dreißigerjahren als eigenständige Musikform vor allem in Frankreich entwickelte.

Die Märkische Oderzeitung präsentiert auch die 18. Fürstenwalder Jazztage – und stellt die Bands vor den Konzerten vor.