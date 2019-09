Moritz Röber

Schönow (Praktikant) Bei strahlendem Sonnenschein machte sich ein kleines Grüppchen des Schönower Heide Vereins am Sonnabend auf die Naturfoto-Exkursion "Heideblüte" durch die Schönower Heide. Los ging es für alle Interessierten vom Heideportal mit dem Ziel, das schönste Motiv zu erwischen. Direkt nach dem Start erfuhr man von Michael Temme, dass in diesem Gebiet die ehemalige Kaserne stand und das letzte Überbleibsel nur noch ein "Vorfahrt gewähren”-Schild ist. Ebenso teilte er erfreut mit: "Wir können uns in diesem Jahr endlich über drei Steinschmätzer-Paare in der Schönower Heide freuen." Zudem sei die Heide unter anderem der Lebensraum von 119 Spinnen- und 69 Brutvogelarten. Wenig später machte sich ein Ameisenlöwe in den sandigen Dünen erkennbar und Temme erläuterte die Jagdstrategie des libellen-ähnlichen Insekts. Sicherlich ist jedem aus der Region der ikonische Aussichtsturm in der Schönower Heide ein Begriff. Auf ihm zeigte Dirk Dreyer faszinierende Aufnahmen von der Fauna in unseren Breiten. Da dieser Turm etwas in die Jahre gekommen ist, plant man aktuell eine barrierefreie Alternative, erklärt die Vorsitzende des Heidevereins Beate Kerkhofer. "Da dieser aus heimischen Materialien entstehen soll und barrierefrei ist, hoffen wir auf etwas Unterstützung der Aktion Mensch", so die Schönowerin.

Helfer sammeln Eicheln

Seit diesem Jahr findet man in der Heide neben dem Damwild und Mufflons auch elf Wiedehopf-Brutpaare. Dank der Unterstützung der Grundschule Schönow und der Kita in Schönow gibt es vor dem Winter immer Sammelaktionen von Eicheln und Kastanien, die die jungen Helfer gegen einen kleinen Obolus eintauschen können, wie Beate Kerkhofer berichtet. Da ein Heidefeld auch enorme Pflege benötigt, ist das sogenannte "Plaggen" besonders wichtig. Dabei wird mit speziellen Maschinen die oberste Humusfläche abgetragen, damit eine halboffene Landschaft entsteht.