Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Bei hochsommerlichen Temperaturen hat das Orchester Bad Freienwalde am Wochenende unter der Leitung von Endrik Salewski in der Aula des Brecht-Gymnasiums erstmals für das Adventskonzert geprobt. "Es ist ungewöhnlich, bei diesen Temperaturen Weihnachtslieder zu üben, aber wir müssen früh anfangen", sagt Susanne Mette, Vorsitzende des Fördervereins Jugendorchester Bad Freienwalde. Die Klimaanlage in der Aula habe das harmonische Zusammenspiel erleichtert.

Das Adventskonzert am dritten Advent bestreitet das Orchester, das aus Mitgliedern des Jugendorchesters und zu zwei Dritteln aus Ehemaligen besteht, gemeinsam mit dem Bläserquintett und Gesangssolisten. Proben für die Musiker, die aus allen Teilen Deutschlands zusammen kommen, seien zweimal im Monat Freitag und Sonnabend, erläutert Susanne Mette. Zuerst üben die Klangkörper alleine, ab November zusammen.

Weil die Nikolaikirche stets mehr als ausverkauft ist, suchen die Organisatoren nach einer zweiten Spielstätte in der Region, die aber 80 Musikern Platz bieten muss.