Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von Rathenow gemeinsam mit dem Kollegen aus Sachsen-Anhalt auf der Berliner Großbaustelle nachsehen, ob die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sind. Dank einer neuen Software funktionieren Baustellenbesuche jetzt beim Energiedienstleister E.DIS virtuell, ohne dass Mitarbeiter dafür zum Bauplatz fahren müssten.

Das Unternehmen nutzt das System HoloBuilder des gleichnamigen deutsch-amerikanischen Startups. Eine 360°-Kamera liefert die Bilder von der Baustelle. Mitarbeiter vor Ort aktivieren die Kamera mit der JobWalk App und dokumentieren den Fortgang der Arbeiten. Mit der App lassen sich auch aus der Ferne Abstände vermessen und die Daten für die Planung verwenden. Es ist beispielsweise möglich zu bestimmen, welche Erdmengen bewegt wurden und welche Installationen erfolgt sind. Bauverantwortliche, Geschäftskunden und Partnerfirmen können das gefilmte Material laut E.DIS jederzeit vor- und zurückspulen und so den Baufortschritt besser nachvollziehen.

Das Energie-Unternehmen will HoloBuilder beim Bau von Umspannwerken und Schaltanlagen und großen Quartiersprojekten einsetzen. Getestet wurde die Technologie im Umspannwerk Schönewalde, bei der Errichtung von Trafostationen und der Neukonzeption der Energieversorgung eines großen Berliner Hotels. "Der Pilottest hat bereits eine deutliche Verbesserung der Kommunikation zwischen allen Beteiligten gezeigt und uns darin bestärkt, die HoloBuilder-Lösung künftig in unserem Gebiet breit auszurollen", sagt E.DIS-Vorstandsvorsitzender Alexander Montebaur. Bei mehr als 20 großen und über 500 kleineren Projekten im Jahr soll die Software verwendet werden. Ihr Entwickler HoloBuilder verspricht seinen Kunden eine Einsparung von mehr als 80 Prozent der Dokumentationszeit. Die E.DIS-Mutter Eon hatte im Sommer eine strategische Partnerschaft mit HoloBuilder vereinbart. Auch die NRW-Bank hat in das Startup aus Aachen investiert.

"Der Bau hat sich längst zu einer High-Tech-Branche entwickelt", sagt Robert Momberg, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverband Ost. Firmen setzen nicht nur Smartphones, Tablets oder VR-Brillen zur Informationsverarbeitung ein. Ein Ziel ist, den Lebenszyklus eines Gebäudes digital zu begleiten: vom Modell in der Planung, über die Ausschreibung, den Bau bis hin zum Betrieb. Das soll laut Bauindustrieverband die Produktivität der Planung hinsichtlich Kosten, Terminen und Qualität steigern.