Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Angela Breme (230 Stimmen), Fred Gillmeister (72) und Sven Pahlke (24) bilden den neuen Ortsbeirat in Krügersdorf. Ersatzperson ist Ramona Lemke (22). Das ergab die Wahl am Sonntag. Um die politischen Geschicke von Schneeberg werden sich künftig vor allem René Breitung (102), Detlef Schneider (88) und Eckhard Lemke (64) kümmern. Ersatzperson für den Ortsbeirat dort ist Roman Zoch (62).

Die Wahl der beiden Beiräte fand parallel zu den Brandenburger Landtagswahlen statt. Zum ursprünglichen Termin im Mai hatte es nicht genügend Kandidaten gegeben. Die Ortsbeiräte in Krügersdorf und Schneeberg bestimmen nun aus ihrer Mitte den Ortsvorsteher, der dann auch im Ortsteilausschuss der Stadtverordnetenversammlung mitarbeitet.

Der Ortsteilausschuss hat seine erste Sitzung in dieser Wahlperiode am 12. September. Ab 18 Uhr wird im neuen Feuerwehrgerätehaus von Neuendorf beraten. Zwei sehr wesentliche Beratungspunkte stehen dabei auf der Tagesordnung. Zum einen wird jeder Ortsteil die Möglichkeit erhalten, seine für 2020 beantragten Haushaltswünsche kurz vorzustellen und zu erläutern, welche größeren Anschaffungen nötig sind. Der Ausschuss will dann ein Votum zu den Anträgen abgeben und der Stadtverordnetenversammlung vorschlagen, in welcher Höhe die Anträge unterstützt werden sollen.

Als zweites ist geplant, eine Art Veranstaltungskalender zu erstellen. Die Ortsvorsteher sind aufgefordert, die bereits feststehenden Höhepunkte im Dorfleben kurz zu präsentieren und in einen Terminkalender einzutragen. Auch Veranstaltungen, die terminlich noch nicht genau feststehen, sollen dabei benannt werden. Ziel ist es, Überschneidungen möglichst zu verhindern. Außerdem werden die Feste natürlich in den Veranstaltungskalender, den die Stadtinformation monatlich herausgibt, eingetragen.

Im Anschluss wollen sich die Ausschussmitglieder über die künftige Arbeit des Gremiums verständigen und die Mitwirkungsrechte der Ortsbeiräte besprechen. Die Beratung des Ortsteilausschusses, der von Norbert Lenhardt geleitet wird, ist öffentlich.