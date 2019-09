THB

Brandenburg Der Fachbereich Wirtschaft der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) erhält juristische Verstärkung: Zum 1. September hat Prof. Dr. Katrin Blasek ihren Dienst als Professorin für Wirtschaftsrecht begonnen.

Die gebürtige Eisenhüttenstädterin hat Rechtswissenschaften in Potsdam studiert und ihre beiden juristischen Staatsexamina im Land Brandenburg erworben. Sie war im In- und Ausland als Rechtsanwältin und Beraterin tätig, hat unter anderem mehrere Jahre in Asien verbracht und in Peking, Schanghai und anderen chinesischen Mega-Städten gelebt, gearbeitet und gelehrt. An der Universität Freiburg/Breisgau hat sie 2006 mit einer Arbeit zum Markenrecht der Volksrepublik China promoviert.

Vor ihrer Tätigkeit für die THB war Prof. Blasek als Geschäftsführerin der Bundesrechtsanwaltskammer für das Themenfeld Datenschutz zuständig. Daneben sind ihre fachlichen Schwerpunkte im Wirtschaftsrecht insbesondere der gewerbliche Rechtsschutz, das Urheber- und Medienrecht sowie das Recht der Digitalisierung. In diesem Themenfeld ist sie – nicht zuletzt durch einen im Jahr 2018 erworbenen Master of Law für Immaterialgüter und Medienrecht der Humboldt-Universität – breit aufgestellt.

Seit mehr als 15 Jahren gibt Prof. Blasek in unterschiedlichsten Positionen ihre Kenntnisse aktiv weiter – meist mit äußerst positivem Feedback: 2014 wurde sie von Studierenden ihrer damaligen Hochschule für den brandenburgischen Landeslehrpreis vorgestellt, 2015 wurde sie nominiert als Professorin des Jahres bei UNICUMBERUF.