Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) In diesem und im kommenden Jahr gibt es zusätzliche Mittel für die Arbeit mit Flüchtlingen. Landrat Gernot Schmidt (SPD) informierte im Kreistag, dass der Landkreis von der im Juni in Kraft getretenen Änderung des Landesaufnahmegesetzes profitiert. 2019 und 2020 erhält Märkisch-Oderland 450 000 Euro zusätzlich als Integrationspauschale. "Die Mittel bieten Möglichkeiten, Integrationsangebote wie zu speziellen Spachförderungen, Begegnungen und integrative örtliche Gemeinwesenarbeit zu unterstützen", so Schmidt. 150 000 Euro werde der Kreis pauschal an jene Gemeinde ausreichen, in denen es Gemeinschaftsunterkünfte oder Wohnverbünde gibt.

300 000 Euro werden auf Antrag für konkrete Projekte im Bereich der Integration ausgereicht. Über die Vergabe entscheidet ein Beirat unter Federführung des Migrationsbeauftragten. Derzeit ist dies noch Schmidts Büroleiter Thomas Berendt, ab 1. Oktober die gerade vom Kreistag in dieser Funktion bestätigte Kerstin Dickhoff. Schmidt ermutigte, Projektideen zu entwickeln und sich bei Fragen an den Migrationsbeauftragten zu wenden.

In den Kommunen wird begrüßt, dass es pauschale Zuwendungen gibt. "Mitunter sind es kleine Dinge wie in der Kinderbetreuung, die aber bisher von den Gemeinden getragen und finanziert werden müssen", so Neuhardenbergs Amtsdirektorin Grit Brinkmann im Gemeinderat Gusow-Platkow.