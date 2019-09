Christina Tilmann

Potsdam (MOZ) Sehr konzentriert, gelassen und wach sitzt Peggy Mädler an diesem heißen Sonntagvormittag in der klassizistischen Villa Quandt in Potsdam und beantwortet Fragen zu ihrem Roman "Wohin wir gehen".

Was klingt wie ein normaler Kulturtermin, wird unversehens zu einem Kommentar zur Stunde. Denn Peggy Mädler behandelt, ohne es direkt auszusprechen, in ihrem Jahrhundertroman vieles, was an diesem Wahlsonntag die Menschen bewegt.

Brüche und Verwerfungen des 20. Jahrhunderts waren es, die sie zu ihrem Mehrgenerationenporträt inspiriert haben, erzählt sie bei der Lesung – und persönliche Erfahrungen der Nachwendezeit. "Es geht ganz viel um Fragen von Sicherheit und Risiko". So berichtet sie über die Stimmung in der Generation ihrer Eltern. Diese hätten das Glück gehabt, ihr Leben lang angestellt gewesen zu sein und nach 1989 nicht ihren Job zu verlieren wie viele ihrer Bekannten. Doch auf das freiberufliche Theaterleben ihrer Tochter blicken sie mit Verwunderung und mit Fremdheit.

Das ist, ungeplant, natürlich auch ein Kommentar zur Stimmung am Wahltag, der die gebürtige Dresdenerin so sehr beschäftigt wie alle anderen. Und zur Frage, was es mit Menschen macht, wenn sie Gewohnheiten aufgeben müssen. "Für meine Eltern gehörte Arbeit selbstverständlich zum Leben. Ich bin mit dem Glaubenssatz aufgewachsen: "Ohne Fleiß kein Preis", erzählt sie im Gespräch. "Und die Frage ist, was passiert, wenn diese Selbstverständlichkeiten nicht mehr gelten, wenn man neu irgendwo ankommen muss und neue Gewohnheiten ausprägen muss. Das hat mich zu dem Roman inspiriert."

Vertreibung und Neuanfang

In "Wohin wir gehen" sind es die Brüche durch Flucht und Vertreibung, die Peggy Mädler thematisiert. Zwei Freundinnen, die 1947 als Kinder ihre Heimat im böhmischen Liberec/Reichenau verlassen müssen und im brandenburgischen Dorf Kirchmöser landen. Und in einer jungen DDR, die gerade erst im Aufbau begriffen ist: So kämpft der Jugendgruppenleiter Peter Weigel dort fast ein Jahr darum, drei FDJ-Fahnen für den Kulturklub geliefert zu bekommen.

Aus dieser Passage liest Peggy Mädler besonders gern. Weil in dieser Zeit noch so viel Anfang steckt, auch wenn das Buch aus der Erinnerungsperspektive erzählt ist. "Im Rückblick hat man immer das Gefühl, man sieht es kommen. Da erscheint vieles so linear. Aber interessant ist doch, wie die Menschen das aus ihrer Gegenwart heraus erleben. Ich denke auch gerade heute viel darüber nach, was ich jetzt sehe in dieser Gegenwart und was vielleicht die Menschen in fünfzig Jahren im Rückblick darüber sagen". Nicht umsonst heißt der Roman "Wohin wir gehen.". Und nicht "Woher wir kommen".

Man merkt der Autorin ihre Herkunft aus der Dramaturgie und dem Dokumentartheater an, in der Art, wie sie viel über Menschen spricht, die sie interviewt hat, die sie inspiriert haben – und wie sie darüber schreibt. Erst neulich habe sie eine Frau getroffen, die 1942 geboren wurde, und obwohl diese das Buch nicht kannte, hatte Mädler das Gefühl: "Hier sitzt meine Almut".

Almut ist die heimliche Hauptfigur des Romans, die als Waise aus Böhmen flieht, in Kirchmöser ankommt, dort Lehrerin wird und als alte Frau im Berlin der Gegenwart lebt. Eine zähe, geduldige Frau, die anders als ihre Freundin Rosa nicht am System verzweifelt, sondern bleibt. "Dieses Nach-Vorn-Gucken, dieses Durchhalten, das ist ein wichtiges Moment für sie. Denn ich merke immer wieder: Umbrüche können einen Verlust von Gewohnheiten bedeuten, mit dem man ganz schwer klarkommt, und die in einen ganz langen Prozess des Ankommens münden. Manchmal dauert das dreißig Jahre. So wie wir heute merken, wie lange es dauert, anzukommen in dem Leben nach der Wende."

So viele Dinge, über die es schwierig ist zu sprechen. Peggy Mädler kann durchaus hartnäckig sein, wenn sie Schweigen und Verweigerung begegnet. "Über Geld spricht man nicht" war so ein weiterer Leitsatz ihrer Kindheit, und bis heute währt ihr Kampf mit den Eltern, oder mit Kollegen, dass auch darüber gesprochen werden müsse, über Verdienste, über Gehälter und über ihre ungleiche Verteilung. Weil nur so soziale Ungerechtigkeiten sichtbar würden.

Da ist sie wieder, die Gegenwart, die so spielerisch und federleicht in Peggy Mädlers Lesung hereinspielt, auch wenn sie in ihrem Buch eigentlich nur die Geschichte von drei Generationen von Frauen erzählt. Doch was subjektiv und privat erscheint, wird zur gesellschaftlichen Lektion, gerade weil die Autorin sich zurückhält mit Deutungen und Urteilen. "Menschen haben Brüche ganz unterschiedlich erlebt, 1961, 1968, 1989 … Es ist wichtig zu versuchen, so viele Widersprüche wie möglich auszuhalten, nicht zu pauschalisieren oder zu sagen, die Ostdeutschen sind soundso, die Geflüchteten sind soundso, die DDR war soundso …"

Nicht pauschalisieren, miteinander sprechen, zuhören: Nicht die schlechtestes Lektion, die man an diesem sonntäglichen Wahltag aus Peggy Mädlers Lesung mitnehmen kann.