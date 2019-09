Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) "Wann wird bei uns endlich der Raserei Einhalt geboten?" Ein Schulzendorfer machte in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Stadtverordnetenversammlung im Ratssaal der Stadt Wriezen seinem Ärger über diese für die Bürger unerträgliche Situation Luft. "Wir kennen das Problem", bestätigte Bürgermeister Karsten Ilm (CDU). Aufgrund der Baustelle in der Berliner Straße in Bad Freienwalde werde der Verkehr aus Berlin in Richtung Polen über die L 33 und damit auch über die Ortsdurchfahrt von Schulzendorf geführt. Baulastträger für die L 33 sei das Land. "Wir als Stadt können nicht viel machen", fügte der Bürgermister hinzu. Für Schulzendorf gelte ein Tempolimit von 50 km/h. Das Ordnungsamt der Stadt sei für den ruhenden Verkehr zuständig, um die fließenden Verkehr kümmere sich die Polizei. Die Behörde kontrolliere auch stichprobenweise. "Die Polizei sollte einfach präsent sein, die psychologische Wirkung reicht", betonte der Schulzendorfer.

Die Stadt verfüge über ein Geschwindigkeitsmessgerät, das dem Autofahrer anzeigt, wie viel er fährt. ergänzte Ilm. Dieses könne er nicht ständig an der gleichen Stelle stehen lassen, sondern es wechselt nach knapp 14 Tagen den Standort. Schließlich solle die ganze Stadt davon profitieren. Das Gerät zeige zwar an, wie viel Autos in welcher Zeit zu schnell waren, es hält aber keine Daten zu Kennzeichen oder Typ fest. Mehr sei der Stadt nicht erlaubt, sagte der Bürgermeister