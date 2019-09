Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Nach dem großen Zuspruch vergangenen Jahr lassen die Altstädter ihr Bierfest zu einer kleinen Tradition werden lassen und präsentieren am Samstag, 7. September, ab 12 Uhr im Hof des Altstadt Bürgerhauses erneut Brandenburger Bierbrauer. Das dazugehörige Motto lautet "Regionales Bier von Hier". Vor Ort sind die Heymannsche Braukunst, die Beetzseebrauerei und die Braugruppe Ährensache 1405 als auch private Hausbrauer. Es darf verkostet, genosssen und verglichen werden, die Braumeister sind an diesem Tag vor Ort und stehen an ihren Zapfhähnen für Gespräche und Fachsimpelei zur Verfügung.