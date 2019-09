Ingo Mikat

Reitwein (Freier Autor) Am Sonnabend, kurz nach Sonnenuntergang, erklang über dem kleinen Ort ein Nebelhorn. Kurz darauf knallten in der Stülerkirche laut Schüsse und eine durchdringende Stimme verkündete mit schaurigem Klang: "Hier spricht Edgar Wallace!" Mit dem ungewöhnlichen Toneinspiel startete im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Reitweiner Musiksommer" eine ganz besondere musikalische Buchlesung des berühmten Krimis: "Das indische Tuch".

Alle in der quasi als Live-Hörspiel dargebotenen Geschichte auftretenden Personen wurden von Astrid Walter und ihrem Schauspielkollegen Christian Schröter aus Frankfurt gelesen. Einzelne Szenen verband die Frankfurter Band "Freier Fall" mit rockigen Kriminalballaden und Gangster-Songs wie: "Bang Bang" (My Baby Shot Me Down). Die bekannte nostalgisch gruselige Geschichte – für die Frankfurter Schauspieler eine Premiere – entführte in das England gegen Ende der Kolonialzeit. Um es vorwegzunehmen, anders als im Film versammelte sich keine Erbengemeinde auf Schloss Marks Priory und es geschahen auch "nur" drei Morde, dennoch blieb die Story spannend und vor allem durch die zahlreich beteiligten und auftretenden Personen verwirrend. Astrid Walter und Christian Schröter gaben alles, um den Protagonisten der Handlung mittels gut verstellter Stimmen, unterschiedlichen Sprechweisen und charakteristischen Sprachwendung Individualität zu verleihen.

Zum Kreis der Verdächtigen gehörten schnell viele Bewohner des Schlosses, wie Hausherrin Lady Labenon und natürlich der schmierige Dr. Amersham – der jedoch frühzeitig ebenfalls plötzlich zu den Opfern zählt. Mit viel Spannung ließ sich die "Polizeiarbeit" von Scotland Yard verfolgen.

Wer sich an den Film nicht mehr erinnern konnte oder ihn noch nie sah, hatte jedenfalls viel Freude, an "privaten Ermittlungen". Zum Schluss konnte jeder Gast der Aufführung auf einem Zettel eine eigene Vermutung abgeben, wer die Taten beging. Für die gute Unterhaltung bedankte sich das Publikum mit herzlichem Applaus.

Das Hör-Stück kommt in Frankfurt am 26. Oktober erneut zu Aufführung. Die nächste Veranstaltung im Rahmen des "Reitweiner Musiksommers" des Heimatvereins folgt bereits an diesem Sonnabend um 20 Uhr, mit einer weiteren Premiere: "Boggy Schmidt" aus der Reitweiner Loose 1 wird mit Marten Köhne & Lea Winkler sowie Musikergästen Songs aus eigener Feder vorstellen.