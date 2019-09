Auch in Frankfurt gingen am Sonntag mehr Bürger als 2014 zur Wahl. Punkt 18 Uhr schütteten die Helfer wie Peter Thätner (o.r.) dann die Urnen aus, die Auszählung begann. Im Rathausfoyer wurden derweil aktuelle Auszählungsstände übertragen. Auf dem unteren Bild werten die Direktkandidaten Jens Dörschmann (FDP/l.), Michael Möckel (CDU/m.) und Rudolf Haas (Freie Wähler/r.) die Ergebnisse aus. © Foto: René Matschkowiak

Thomas Gutke

Frankfurt (MOZ) Kurz nach 18.30 Uhr war am Sonntag in Frankfurt der erste von 63 Stimmbezirken ausgezählt. Gegen 20.45 Uhr der letzte. Von Beginn an lag Wilko Möller in Führung. Und gab sie nicht mehr ab. Am Ende hatte der AfD-Direktkandidat 669 Stimmen mehr geholt als Wolfgang Neumann (Die Linke). 6206 Frankfurter machten ihr Kreuz bei Möller (24,8 Prozent), bei Neumann waren es 5537 (22,1). Kleiner Trost für ihn: Neumann holte das zweitbeste Erststimmenergebnis für seine Partei, die landesweit kein einziges Direktmandat errang. 4801 Stimmen konnte Dietrich Hanschel (SPD/19,2) für sich verbuchen. Mit so viel Zuspruch hatte er nicht gerechnet. Es war trotzdem das zweitschwächste Erststimmenresultat für die SPD in Brandenburg. Auf 4055 Stimmen kam Michael Möckel (16,2). Der CDU-Kandidat trat bereits 2014 an, damals hatte er 4366 Stimmen (20,0) geholt. Über deutliche Zugewinne freute sich Sahra Damus, die als Grünen-Direktkandidatin ihr Erststimmenergebnis von 945 im Jahr 2014 auf 1932 Stimmen (7,7) verdoppelte.

Auch bei den Zweitstimmen lag die AfD in Frankfurt vorn, wenn auch etwas knapper mit 24,5 Prozent vor der SPD mit 23,3 Prozent. Dabei konnten die Rechtspopulisten gegenüber 2014 noch einmal 1831 Zweitstimmen mehr holen, steigerten sich von 4307 auf 6138 Stimmen. Die SPD gewann in absoluten Zahlen ebenfalls leicht dazu (5834 gegenüber 5411 Stimmen). Eine krachende Niederlage hingegen erlebte die Linke. Für sie stimmten nur noch 4385 Frankfurter – 1057 Stimmen weniger trotz deutlich höherer Wahlbeteiligung. Die 17,5 Prozent bedeuten zudem das schlechteste Wahlergebnis seit der Wende für die mitgliederstärkste Partei der Stadt. Auch die CDU rutschte von 4251 auf nur noch 3744 Stimmen (14,9) ab. Die Grünen holten mit 2270 fast zweimal so viele Zweitstimmen wie 2014 (1160). Die Frankfurter FDP konnte ihr Ergebnis gar vervierfachen – allerdings auf niedrigem Niveau (953/3,8 Prozent). Knapp dahinter lagen die Freien Wähler (832/3,3). Von den kleinen Parteien schnitt die Tierschutzpartei am stärksten ab (558/2,2).

Hanschel gewinnt zwei Bezirke

Beim Blick auf die Ergebnisse in den Stimmbezirken zeigen sich lokal zum Teil große Unterschiede. Wilko Möller holte sein stärkstes Erststimmenergebnis mit 37,0 Prozent in der Kita Rakete im Kosmonautenviertel. Auch in Lichtenberg (35,4), Güldendorf (34,8) oder der Euro-Kita (34,1) lag er weit über 30 Prozent. Der AfD-Direktkandidat gewann 41 der 54 Urnenwahllokale. Elf gingen an Wolfgang Neumann, der am stärksten im Liebknecht-Gymnasium II (30,7) in der Halben Stadt abschnitt. Bei der Briefwahl distanzierte Neumann die Konkurrenz mit 24,6 Prozent gegenüber Hanschel (18,1), Möckel (17,9) und Möller (17,6). Auch SPD-Kandidat Hanschel gewann mit der Kita Hilde Coppi (Stadtmitte/27,5) und dem Seniorenzentrum Albert-Hirsch (Hansaviertel/25,1) zwei Wahlbezirke. Weiteres statistisches Detail: In den Ortsteilen war die (Urnen-)Wahlbeteiligung mit 68,6 Prozent deutlich höher als im Stadtgebiet (46,0). Hier punktete auch die CDU stärker, während die Linke in der Peripherie Federn ließ.