Silvia Passow

Brieselang Die "Batnight" genannte Fledermausnacht soll interessierten Besuchern die Möglichkeit geben, die sagenumwobenen Tiere aus der Nähe zu sehen und dabei allerhand Wissenswertes über die geheimnisvollen Geschöpfe der Nacht zu erfahren. Kürzlich lud der NABU (Naturschutzbund) Osthavelland zur "Batnight" in den Bredower Forst.

Christiane Schröder, Landesgeschäftsführerin des NABU und ehrenamtliche Fledermausbetreuerin, kam ein paar Minuten zu spät. Ein Anruf, ein Pärchen hatte sich gemeldet. Man hatte einige unruhige Nächte hinter sich, denn im Haus hatten sich Fledermäuse eingenistet. Schröder war zu den Leuten gefahren. Hinter dem Bücherregal hatten sich die nachtaktiven Säugetiere eingerichtet. "Da mussten erst einmal einige Wälzer wegbewegt werden", beschreibt Schröder die Situation. Dann konnte sie die kleinen Eindringlinge einfangen.

Rund ein Dutzend Mückenfledermäuse, sie gehören, zusammen mit den Zwergfledermäusen zu den kleinsten bei uns heimischen Arten, fing Schröder ein. Mit einer Körperlänge von fünf Zentimetern und einem Durchschnittsgewicht von fünf Gramm wirken sie eher zerbrechlich als bedrohlich. Schröder hat sie in einen Karton und diesen in einen Wäschesack getan. Darin herrscht nun munteres Flattern und Piepsen. Die Tiere, erzählt sie, seien allesamt ausgewachsen und doch zu leicht.

Die in Deutschland lebenden Fledermäuse ernähren sich alle von Insekten. Deren Mangel lässt auch das Angebot für die Fledermäuse schrumpfen. Schröder erzählt, erst vor Kurzen habe man ähnliches in Potsdam beobachtet. Auch hier hatten Stichproben unter den Fledermäusen gezeigt, dass viele der Tiere untergewichtig sind.

Mythen und Fakten

Fledermäuse tauchen oft als eine Art Beiwerk in unheimlichen Geschichten auf. Sie gelten als die Boten des Todes und seit Bram Stokers Dracula auch als untote Blutsauger. Alles Unsinn, wissen wir heute. Dabei gebe es noch einige Wissenslücken zu füllen, erzählt Schröder den etwa vierzig Besuchern, die sich zur "Batnight" in der Oberförsterei Brieselang eingefunden haben.

Die kleineren Arten lassen sich aufgrund ihres geringen Gewichtes nicht mit GPS-Sendern ausstatten. Bleibt die Beringung und die fördert schon Erstaunliches über die eleganten Nachtschwärmer aus der Dunkelheit zu Tage. Da fliegt die Fledermaus schon mal vom Friesacker Zootzen hinüber zur Spandauer Zitadelle und wieder zurück und das alles in einer Nacht!

Dass Fledermäuse die kalte Jahreszeit einfach verschlafen, ist weitgehend bekannt. Dass die Weibchen dann quasi schwanger wach werden, wissen wohl die Wenigsten. Wie das geht? Bereits im Herbst paaren sich die Tiere, wobei die Eizellen nicht sofort befruchtet werden. Sie überdauern in der Gebärmutter des Weibchens den Winterschlaf und erst danach kommt es zum Eisprung. Die Fledermausmutter hat also ausreichend Zeit ihr Junges, meist ist es eines, manchmal auch zwei Jungtiere, zu versorgen. Fällt das Wetter im Frühjahr ungünstig aus, kann sie den Zeitpunkt der Geburt sogar hinauszögern. Etwa sechs Wochen trägt das Weibchen, erzählt Schröder. Es braucht weitere sechs Wochen, bis aus dem hilflosen Baby eine selbständige Fledermaus wird.

"Es sind wirklich spannende Tiere, über die wir aber noch relativ wenig wissen", sagt sie. Die größeren Arten lassen sich leichter untersuchen und überwachen. So weiß man auch, dass die Fledermaus, je nach Art, bis zu 35 Jahre alt werden kann. Im Gegensatz zu den winzigen Mückenfledermäusen entspricht der Große Abendsegler schon eher der allgemeinen Vorstellung einer Fledermaus. Während Schröder die kleinen Fledermäuse mit bloßen Händen festhält und vorstellt, sind beim Untersuchen und vorstellen dieser Fledermausart dicke Handschuhe empfehlenswert. Hat der Vertreter dieser Art schlechte Laune und beißt zu, kann die Wunde schon mal bis auf den Knochen gehen.

Insgesamt zwölf Fledermausarten wurden bisher im Bredower Forst gesichtet. Von den in Deutschland 25 bekannten Arten sind 19 Arten in den Brandenburger Wäldern, Wiesen, Höhlen, Kellern und Dachböden zu Hause. Bevor die Fledermäuse wieder in die Freiheit entlassen werden, darf, wer mag, den Winzling unter den Beiden, streicheln. Watteweich ist das Fell. Die Mückenfledermaus lässt sich das Streicheln gefallen, Wellness-Freund ist sie aber eindeutig nicht und fliegt los, als sie die Chance erhält.

In den Wald hinein ging es auch. An einem Weiher konnten die Akrobaten der Nacht beim Fliegen beobachtet werden. Ein spezielles Netz zum Einfangen der eleganten Segler blieb beinahe leer. Nur eine kleine Fledermaus wurde gefangen und kurz darauf wieder frei gelassen. Die nächtlichen Flieger über den düsteren Teich beobachten war ohnehin, besonders bei den Kindern, viel gefragter. Um die Tiere besser ausmachen zu können, hatte ein NABU Mitarbeiter einen "Bat-Detektor" dabei. Das Gerät macht die hochfrequenten Laute, mit denen sich Fledermäuse orientieren, für das menschliche Ohr hörbar.

Der NABU Osthavelland lädt rund ums Jahr zu verschiedenen Aktionen in der Natur ein. Am 7. und am 8. September wird der Workshop "Essbare Pilze im Osthavelland" angeboten. Anmeldung unter info@nabu-osthavelland.de. Weitere Termine und Informationen zu den einzelnen Regionalgruppen gibt es auf www.nabu-osthavelland.de.