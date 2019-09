Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Am Samstag, 7. September, findet in der Carl-Reichstein-Straße der traditionelle Trödelmarkt statt. Dafür ist es nötig, die Straße voll zu sperren. Zudem gelten bereits ab Freitag, 6. September, 10 Uhr die Haltverbote in der Carl-Reichstein-Straße, der August-Sonntag-Straße und der Ernst-Paul-Lehmann-Straße. Besucher sollten aus diesem Grund entlang der Magdeburger Landstraße stadtein- bzw. stadtauswärts am rechten Fahrbahnrand parken. Ausgenommen sind die Bereiche vor und hinter den Ampeln.