Bärbel Kraemer

Lühnsdorf "Fritz, und wie geht es jetzt weiter", will eine der Damen wissen, die in der vergangenen Woche den druckfrisch erschienenen Fortsetzungsband zur Lühnsdorfer Ortschronik erworben hat. Ortschronist Fritz Moritz bleibt die Antwort nicht schuldig und verspricht, dass der mittlerweile drei Bände zählenden Chronik bald ein vierter folgen soll. "Er wird der Landwirtschaft gewidmet", kündigt er im alten Lühnsdorfer Dorfgasthof der Familie Bergholz an.

Mehr als 50 Interessierte hatten sich am Freitagabend dort eingefunden, um bei der Präsentation des dritten Bandes dabei zu sein. Dieser wurde der Werdermühle gewidmet. Unter den Gästen ist neben Lühnsdorfs Einwohnersprecher Bernd-Roderich Thiele auch Niemegks Bürgermeister Hans-Jachim Linthe (SPD). Beide zollten den Autoren der Schrift - Bärbel Kraemer von der Geschichtswerkstatt Belzig e.V. und Fritz Moritz - Lob und Anerkennung. Im Anschluss an die Buchpräsentation mussten die Autoren dutzende Bücher signieren, in denen bald darauf geblättert wurde.

Die Werdermühle, sie taucht 1379, zwei Jahre nach der schriftlichen Ersterwähnung von Lühnsdorf, in der Geschichtsschreibung auf. Im Thüringischen Staatsarchiv zu Weimar wird die Urkunde aufbewahrt, in der der "monchetych gelegin an dem werder czu Nymig" (Mönchsteich gelegen am Werder zu Niemegk) erwähnt wird. Vom Jahr 1817 an haben viele historische Dokumente, die Werdermühle betreffend, in den Archiven überdauert. Fritz Moritz arbeitete dieses Material akribisch auf und vertraute es Bärbel Kraemer an, die daraus ein Buch machte.

Über mehrere Generationen war die Mühle im Besitz der Familie Kuhlmey. Wer das Büchlein zur Hand nimmt, kann mehr über die Familie erfahren, die eine vorzügliche Forellenzucht betrieb und "Königlich-Preußischer-Hoflieferant" für Forellen war.

Breiten Raum im Buch nehmen die Bautätigkeiten an der Werdermühle im Wandel der Zeit ein. Außerdem wird vom Bau der Autobahn und aus der Zeit erzählt, als die Werdermühle noch ein beliebtes Ausflugsziel war. Vom "Luftkurort Niemegk" aus - diesen Beinnamen leistete sich die Stadt Anfang der 1930er Jahre - empfahl der damalige Verkehrsverein Wanderungen dorthin. Die Werdermühle bildete, wie sie sich in jener und in ihrer besten Zeit darstellte, ein sehr schönes Ensembles von Gebäuden, Auen-, Wiesen- und Gartenlandschaften, das von sorgfältig angelegten Fischteichen durchbrochen wurde.

Weitere Kapitel beleuchten die Werdermühle während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Dem VEB Binnenfischerei Potsdam kam 1953 die Aufgabe zu, die Fischzucht in der Werdermühle wieder zu beleben. Umfangreiche Bautätigen auf dem weitläufigen Gelände begannen. Mit einer Entenmast wurde Anfang der 1960 Jahre neben der Forellenzucht eine weitere Produktionslinie gestartet.

Am Ende des Büchleins wird vom Wiesenwärterhaus in den Rabensteinschen Wiesen erzählt.

Sein Zweck bestand darin, einem Wiesenwärter nicht nur eine Unterkunft zu gewähren, sondern ihm eine ständige Kontrolle der Wiesen zu ermöglichen. Auf das frische Gras, aber auch auf das Heu hatten es nicht selten Diebe abgesehen. Fritz Moritz gelang es, die Namen der ständigen Bewohner des Wiesenwärterhauses von 1745 bis in das Jahr 1900 zu erforschen. Das letzte Kapitel im Buch ist wiederum der Jahnhütte gewidmet. "Nach meiner Ansicht hat die Plane an der Stelle, an der die Jahnhütte gestanden hat, den schönsten Teil ihres gesamten Verlaufs vorzuweisen", so Moritz. Heute ist dieses Areal ein beliebter Anlaufpunkt für Wanderer.

Info: Band 3 der Lühnsdorfer Ortsgeschichte ist bei Fritz Moritz in Lühnsdorf (033843/51009), bei Bärbel Kraemer (Tel. 033841/31316) und im Buchhandel erhältlich.