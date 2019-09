PM

Brandenburg Das Wissen, wo ein Produkt herkommt, wie es hergestellt wurde und dass die Qualität dementsprechend gut ist – für viele Verbraucher sind genau diese Aspekte zu wichtigen Kaufkriterien geworden. Der Regionalmarkt Brandenburg verbindet sie mit Genuss, bewusstem Konsumieren und dem Gedanken des Kulturerhalts. Ein ganzes Wochenende lang, am 14. und 15. September, jeweils von 10 bis 17 Uhr, wird rund um das Paulikloster Feines, Besonderes und Regionales präsentiert. Mehr als 75 Erzeuger, Händler, Manufakturen, landwirtschaftliche Kleinbetriebe, Züchter sowie Verbände und Vereine aus der näheren und ferneren Umgebung stellen sich und ihre Produkte bzw. ihre Tiere vor.

Feine Aufstriche, Konditorei- und Backwaren, frisches Gemüse, Kräuter, Fisch-, Wild- und Fleischprodukte, Schokoladenkreationen, Biere von Kleinbrauereien, Hochprozentiges und viele weitere Genuss- und Nahrungsmittel gehören zum Sortiment des Regionalmarktes. Aber auch Gartenpflanzen, Blumen, handgemachte Seifen und Kosmetikartikel sowie Textilien, Schmuck und Upcycling- und kunsthandwerkliche Produkte bereichern die Angebotspalette.

"Wir freuen uns wieder auf eine große Vielfalt liebevoll und mit viel Herzblut hergestellter Spezialitäten und Produkte und laden Sie herzlich ein, mit uns gemeinsam das Feine und Besondere aus unserer Region wertzuschätzen und zu genießen. Wie jedes Jahr, begrüßen wir auch neue Händler, wie die Walnussmeisterei Böllersen aus Herzberg, Kakuzo Vodka aus Berlin oder die Manufaktur Öl und Gut aus dem Spreewald", frohlocken die Veranstalter, die sich um lange Warteschlangen zu vermeiden, eine Neuerung einfallen lassen haben: ab sofort können die Eintrittskarten für den 7. Regionalmarkt schon jetzt an der Museumskasse erworben werden. Der Eintritt kostet 3, ermäßigt 1,50 Euro. Enthalten sind auch der Eintritt in die Dauerausstellung sowie in die Sonderausstellung des Archäologischen Landesmuseums Brandenburg.