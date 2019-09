Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Oberhaveler haben so viele Abgeordnete in den neuen Landtag gewählt wie nie zuvor. Von den neun Mitgliedern stammen jeweils drei von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, zwei Abgeordnete gehören der AfD an. Frank Bommert ist der einzige CDU-Vertreter aus dem Landkreis. Oberhavels Linke ist nicht mehr im Landtag.

Deutlich verteidigten die SPD-Abgeordneten Inka Gossmann-Reetz (Wahlkreis 8) und Björn Lüttmann (Wahlkreis 9) ihre Direktmandate. Andreas Noack holte als Neuling für die SPD auch das Direktmandat im Wahlkreis 7. Ebenfalls neu ist Sabine Barthel, die den Wahlkreis 10 für die AfD gewann.

Die SPD war mit 26,5 Prozent auch bei den Zweitstimmen stärkste Kraft in Oberhavel. Die AfD kam auf 22,3 Prozent, die CDU auf 16,7 Prozent, die Grünen auf 12,4 Prozent, die Linke auf 9,4 Prozent, die übrigen Parteien blieben unter fünf Prozent.

Gut gelaunt zeigte sich am Montag der Lehnitzer Heiner Klemp, der über die Landesliste seiner Partei in den Landtag kam. Am Mittwoch werde sich die neue Fraktion zum ersten Mal treffen und dann über eine mögliche Koalition beraten. Auf die Frage, ob ihm ein Bündnis mit SPD und CDU oder SPD und Linke lieber sei, antwortete Klemp: "Es kommt darauf an, in welcher Konstellation wir uns am besten wiederfinden." Bei der CDU sei zunächst zu klären, "wer überhaupt für sie spricht". Oberhavels CDU-Kreischef Frank Bommert hatte noch am Wahlabend sehr deutlich den Rücktritt seines Landesvorsitzenden gefordert.

"Wir müssen es schaffen, dass wir innerhalb einer Legislaturperiode spürbare Veränderungen erreichen. Sonst sind es fünf verlorene Jahre", sagte Klemp. Für die Heidekrautbahn und einen Zehn-Minuten-Takt bei der S1 müsste die Planung dann fertig sein, so Klemp. Björn Lüttmann (SPD) sprach sich für eine rot-rot-grüne Koalition aus.

Einig waren sich Linke und Grüne, dass sie viele Wähler an die SPD verloren hätten. Diese hätten verhindern wollen, dass die AfD stärkste Kraft wird.