Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Rund 280 Kubikmeter Beton sind am Montag auf das Tragwerk der neuen Dropebrücke aufgetragen worden. Bis zum frühen Nachmittag lieferte die Firma Havelbeton das frische Material in der Saarlandstraße an.

Die Witterungsverhältnisse erwiesen sich dabei als ideal. Denn es wehte ein leichter Wind und die Temperaturen waren nicht mehr tropisch, was eine zu schnelle Trocknung des Betons verhinderte. Später wurde noch eine Schutzfolie auf den frischen Beton aufgesprüht (Foto), um ein sanftes Aushärten des Materials zu gewährleisten. Die Arbeiten an der neuen Dropebrücke sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen, das Bauwerk und das dortige Teilstück der Saarlandstaße für den Verkehr spätestens im Januar 2020 freigegeben werden.