dpa

Hirschfeld (dpa) Die Hauptstraße säumen Linden, auf Fensterbrettern stehen eingetopfte Geranien, im Zentrum eine Kirche: Wie in Hirschfeld sieht es anderswo in Brandenburg auch aus. Aber bei der Landtagswahl belegte der Ort den ersten Platz als AfD-Hochburg mit 50,6 Prozent der Stimmen. Er gehört zum Amt Schradenland (Elbe Elster) an der Landesgrenze zu Sachsen

Vor allem im Süden Brandenburgs erreichte die AfD die höchste Zustimmung. Das beste Ergebnis holte die Partei im Wahlkreis Spree-Neiße II mit 36 Prozent, die wenigsten Stimmen erzielte sie in einem Potsdamer Wahlkreis mit 9,4 Prozent.

Ob in der Gaststätte, in der Apotheke oder auf der Baustelle in Hirschfeld: Über den Erfolg der AfD will mit der Presse am Tag nach der Wahl niemand reden. Außer einem.

"Ich habe hier keine Probleme", sagt Ali Uguz. Der Mann steht in seinem kleinen Dönerladen nahe der Kirche. Lange habe er seinen Laden schon in dem kleinen Ort.

2005 und 2006 hätte es mal Probleme gegeben, aber mittlerweile sei er ganz gut angekommen. Er sei Kurde, aus der Türkei geflohen, und wolle einfach nur, dass Menschen gut miteinander umgehen. Das sei in Hirschfeld so, sagt er.

In dem Ort gab es 1069 Wahlberechtigte. Für den AfD-Politiker Volker Nothing votierten in der Gemeinde Hirschfeld 285 Wähler. Damit kam er auf 47,1 Prozent der Erststimmen. Nicht zum ersten Mal: Schon bei den Bundestagswahlen 2017 punktete die AfD mit Höchstwerten.

Klaus Tiedemann war über 13 Jahre Pfarrer in der Kirche des Ortes und hat bis zum Sommer und seinem Umzug nach Elsterwerda in Hirschfeld gelebt. Kirche und Kommune, das sei hier sehr verwachsen. "Für den Kirchturm spenden auch mal Leute, die eigentlich nicht in der Kirche sind", sagt er. Die Leute würden immer schon "eher rechts" wählen, sagt der Pfarrer.

Viele suchten manchmal nach einfachen Lösungen. Wenn er mal etwas über den Islam sagte, ihn einen "guten und wertvollen Glauben" genannt habe, sei er auf Unverständnis gestoßen.

Auf die wenigen Menschen mit arabischem oder türkischem Hintergrund, wie Uguz oder einen syrischen Doktor im Nachbarort Gröden, werde gern verwiesen, sagt der Pfarrer. Die Menschen würden damit zeigen wollen: "Schaut, es gibt sie auch bei uns."

Im Rest des Amts sei es aber so: Menschen mit Migrationsgeschichte - zum Beispiel aus arabischsprachigen Ländern oder der Türkei - wohnen hier nicht.

"Migration hat in meinem Wahlkampf keine Rolle gespielt", sagt Wahlsieger Volker Nothing von der AfD. Warum denn so viele Menschen in der Gemeinde für ihn gestimmt hätten: "Na, weil die Menschen hier noch normal sind." Dringliche Probleme gebe es in der Gemeinde nicht, außer, dass viele zum Pendeln gezwungen seien.

"Wir sind jetzt keine radikalen Nicht-Wähler, aber wählen tun wir nicht", sagt eine Frau, die ihren Namen nicht in den Medien lesen will. Krankheitsbedingt und "auch so" hätten sie und ihr Partner sich entschieden, am Sonntag zu Hause zu bleiben. Dass die AfD nun nicht Teil der Regierung werde, würde sicher Frust bei vielen auslösen, sagt sie. Aber Rechte kenne sie nicht im Ort.

Auch in der Braunkohle-Region südlich und nördlich von Cottbus gibt es hohe AfD-Werte. Dort fragen sich viele - trotz in Aussicht gestellter milliardenschwerer Hilfen für den Strukturwandel -, was nach der Kohle kommt.

Seit dem Tag der Landtagswahl stehen in Jänschwalde (Spree-Neiße I) zwangsweise erst einmal die Kohlebagger still. Die Deutschen Umwelthilfe (DUH) und die Grüne Liga wollen eine zusätzliche Umweltverträglichkeitsprüfung erwirken, weil sie fürchteten, der Tagebau gefährde besonders geschützte Moore. In Jänschwalde wählten 43,2 Prozent AfD, die Grünen kamen auf 6,3 Prozent. Die Partei habe besonders dort zugelegt, wo sich die Menschen "abgehängt" fühlten, sagt der Oberbürgermeister von Cottbus, Holger Kelch (CDU) am Montag.

Bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen hat die AfD insgesamt mehr als 20 Prozent der Stimmen geholt und ihre Resultate von vor fünf Jahren stark verbessert. AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz sagt mit Blick auf die Wahlkreise, in denen seine Partei die meisten Erststimmen erhielt, "dass wir überall da stark geworden sind, wo sich die Menschen abgehängt fühlen". Die AfD habe bei der Wahl davon profitiert, "dass Rot-Rot den ländlichen Raum abgehängt hat".

Abdou-Rahime Diallo, Vorstand vom Netzwerk Migrantenorganisationen Brandenburg, wertet das Ergebnis ganz anders. "Es ist ein Signal, dass Rechtsextremismus und rechte Haltungen sich normalisieren". Besonders rechte Bewegungen würden gestärkt: "Es ist eine Ermutigung für sie." Auf Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung wirkte es sich genau gegenteilig aus: "Für sie ist das ein krasses Signal der Ablehnung und des Nicht-Dazugehörens".