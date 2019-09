Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Großer Rummel am Montag im Museum Neuruppin für die Schüler der 6 b und 6c der Schwedter Astrid-Lindgren-Grundschule: Sie gehören zur 100. Schulklasse, die das Museumspädagogik-Projekt "Dem Wort auf der Spur" nutzten. Damit haben anlässlich Theodor Fontanes Geburtstag, der sich im Dezember zum 200. Mal jährt, bereits rund 2.300 Schüler das Bildungs- und Vermittlungsprogramm – wie es ganz trocken heißt – besucht.

"Die Kinder freuen sich aber sehr darauf", sagte Klassenlehrerin Franziska Winkelmann, die mit ihren Schülern um 7.30 Uhr im 130 Kilometer entfernten Schwedt aufgebrochen war. In Fontanes Geburtsstadt erwartete sie nicht trockene Theorie aus längst vergangenen Zeiten. Zum Programm gehören nach dem Museumsbesuch eine GPS-gesteuerte Rallye, bei der die Schüler den Worten Fontanes durch die Innenstadt folgen und ein Live-Escape-Room, in dem sie Rätsel um den Autor lösen müssen. "Für Kinder ist das spannend. So etwas gibt es leider nicht so oft", so Winkelmann. Mit dem Besuch in Neuruppin beginne sie nun die Auseinandersetzung mit dem Werk Fontanes. "Wir haben bisher nur ,Herr von Ribbeck’ gelesen", so Winkelmann.

Die nächsten 130 Schulklassen haben sich für das Projekt bereits angemeldet. Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) geht er davon aus, dass bis Jahresende 5 200 Schüler daran teilgenommen haben werden. Er hofft, dass sie alle noch einmal mit ihren Eltern wiederkommen werden. Gefördert wird das Projekt, das inklusive An- und Abreise, Arbeitsmaterial und Mittagessen sieben Euro pro Kind kostet, durch die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin und die Ostdeutsche Sparkassenstiftung.