Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die SPD steht trotz ihres Wahlsieges in Brandenburg und in Ostprignitz-Ruppin vor großen Herausforderungen. "Ich freue mich, dass wir nicht das AfD-Land des Ostens geworden sind und auch über mein persönliches Abschneiden. Aber wir müssen viel umkrempeln", sagte die alte und neue Landtagsabgeordnete sowie SPD-Unterbezirksvorsitzende Ulrike Liedtke aus Rheinsberg am Tag nach der Wahl.

Von 49 039 Wahlberechtigten im Altkreis Neuruppin (Wahlkreis 3), gaben am Sonntag 27 459 (56 Prozent) ihre Stimme ab. Die SPD holte 28,2 Prozent aller Zweitstimmen – so wenig wie noch nie. 2014 waren es noch 36,9 Prozent. Auf Platz zwei landete jetzt die AfD mit 22,1 Prozent. CDU (16,7) und Linke (10,5) mussten ebenfalls deutliche Verluste verzeichnen. Sie hatten 2014 noch 21,7 und 17,4.Prozent geholt. Einen Stimmengewinn verbuchten lediglich die Grünen. Sie verdoppelten ihre Anteile von 2014 mit sechs auf nun zwölf Prozent. "Das ist kein Ergebnis, mit dem wir übermütig werden können", sagte die SPD-Politikerin vor allem mit Blick auf die Kommunen in der Region, in denen die rechtspopulistische AfD die meisten Stimmen erhielt. Das war unter anderem in Vielitzsee (27,3 Prozent), Dabergotz (27,7), Märkisch Linden (31,0), Storbeck-Frankendorf (35,5), Walsleben (29,7) und vielen kleineren Orten der Fall. Für Liedtke seien die dortigen Wahlergebnisse ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sich viele Menschen auf dem Land abgehängt fühlen. Nach ihrem Dafürhalten sei deswegen beispielsweise das Thema Mobilität jenseits des Schülerverkehrs genau so wichtig wie der Klimawandel und die oft kritisierten Unterschiede zwischen Ost und West. "Wir haben eine Ost-Kommission in der SPD. Die müssen wir ernst nehmen", betonte sie.

Liedtke sieht das Wahlergebnis als Hausaufgabe an ihre Partei, die seit der Wende die Landesregierung in Brandenburg stellt, aber unter den Wählern immer mehr an Zuspruch verliert: "Wir werden als zu altmodisch wahrgenommen. "