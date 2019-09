GZ

Gransee (MOZ) Gleich zweimal musste die Polizei am Montagabend und Dienstagmorgen in eine Wohnung nach Gransee ausrücken, weil sich ein betrunkenes Pärchen stritt und prügelte.

Zum ersten Mal war die Polizei am Montagabend gegen 18.40 Uhr gerufen worden, als sich ein 56-jähriger Mann und eine 53-jährige schubsten und schlugen. Dem Mann war zudem eine Flasche an den Kopf geschlagen worden. Der Mann musste in einer Klinik behandelt worden. Als er zurückkehrte, ging der Streit weiter. Am frühen Morgen wurde die Polizei erneut alarmiert. Diesmal hatten sich Frau und Mann gegenseitig verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Bei der Frau wurden 2,82 Promille Alkohol in der Atemluft gemessen, bei dem Mann sogar mehr als 3 Promille. Die Polizei nahm Anzeigen wegen Körperverletzungen auf.