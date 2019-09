Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Die Postfiliale im Letschiner Edeka-Markt schließt Mitte September ihren Postbank-Service. Dort gibt es dann kein Bargeld mehr oder Kontoauszüge.

Die Postbank verweist ihre Kunden an den Service Geldinstitute der "Cash Group". Zu dieser Gruppe gehören die Commerzbank, Deutsche Bank Postbank und HypoVereinsbank sowie deren Tochterunternehmen.

Bereits am 18. August hatte sich die Deutsche Bank endgültig aus der Kreisstadt Seelow zurückgezogen. In Seelow gibt es noch die Potsbankfiliale in der Breiten Straße und den Service in der SB-Tankstelle. Manche Supermärkte biete zudem einen Cashback-Bargeldservice an.