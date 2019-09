Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Gabriele Schiebe, Direktorin des Louise-Henriette-Gymnasiums, verteidigt das Verbot, in ihrer Schule Plakate für den Schülerstreik aufzuhängen. "Ich unterstütze das Anliegen gern. Aber ein Streik kollidiert mit der Verwaltungsverordnung Schulbetrieb. Wir müssen da eine klare Linie ziehen", sagte Gabriele Schiebe zu der Demo am Freitag in Oranienburg und zu Vorwürfen von Schülern. Sie müsse sich an die Weisungen des Schulamtes halten. Wenn das Bildungsministerium etwas anderes verlangt, müsse es die Verwaltungsverordnung ändern. Sie dürfe für den Streik niemanden vom Unterricht freistellen. Schüler, die sich deshalb nicht an einem Test in Geschichte, der in der ersten Schulstunde stattgefunden habe, beteiligten, erhielten eine Sechs.

Gabriele Schiebe, die als CDU-Stadtverordnete heute erstmals den Sozial- und Bildungsausschuss leitet, sagte, an ihrer Schule gebe es verschiedene Projekte zum Umweltschutz. Erst kürzlich seien Schüler beim Going-green-Wettbewerb in der US-Botschaft ausgezeichnet worden. Die Schule werde einen Trinkbrunnen aufstellen, um den Verbrauch von Plastikflaschen zu vermindern. Andererseits könnten Schüler auch mehr Engagement zeigen und zum Beispiel neu gepflanzte Bäume auf dem Schulhof auch in den Ferien gießen. "Es reicht nicht aus, ein paar Pappschilder hochzuhalten", sagt die Direktorin. Andererseits hätten während des Streiks am Freitag 40 Schüler in der Cafeteria gesessen. Die hätten keinen Bock auf die Demo gehabt, so Schiebe.

Die in der vergangenen Woche angefallenen Freistunden seien unter anderem durch Klassenfahrten entstanden. Es seien aber in den Vertretungsstunden nicht nur Filme geguckt worden, widerspricht Schiebe einer Schüleraussage.