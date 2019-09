Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Ein 88-jähriger Mann soll am Montagnachmittag auf dem Spielplatz an der Rheinsberger Joliot-Curie Straße einen kleinen Jungen attackiert haben. Der Achtjährige spielte dort, als der Senior ihn beleidigt und mit seinem Gehstock geschlagen haben soll, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Junge erlitt dadurch Abschürfungen im Brustbereich. Hintergrund des Angriffs soll ein vorangegangener Klingelstreich der Kinder gewesen sein. Die Mutter des Achtjährigen wollte mit ihrem Sohn einen Arzt aufsuchen. Die Kriminalpolizei ermittelt.