Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Der Schienenweg ist vom 9. September bis voraussichtlich 11. Oktober auf Höhe der den Hausnummern 39 a und 43 abschnittsweise voll gesperrt. Die Arbeiten beginnen am Montag zwischen den Hausnummern 41 und 43. Der Einmündungsbereich Riesaer Weg ist in die Vollsperrung einbegriffen und während dieser Zeit nur aus Richtung Fritze-Bollmann-Weg zu erreichen. Grund für die Sperrung ist die Verlegung einer Schmutzwasserleitung.