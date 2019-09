René Wernitz

Großwudicke (MOZ) Zu einem Verkehrsunfall kam es in den Morgenstunden auf der B188 in Fahrtrichtung Rathenow zwischen einem Reh und einem Pkw. Personen wurden nicht verletzt. Das Reh erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden, dessen Höhe durch den Fahrzeugführer mit ca. 1.500 Euro beziffert wurde. Der Fahrzeugführer konnte die Fahrt mit seinem Pkw aus eigener Kraft nicht mehr fortsetzen.