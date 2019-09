Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Eine Lesung mit anschließender Gesprächsrunde mit Autor Lutz van Dijk findet am 8. September um 17 Uhr im Regenbogencafé im Interkulturellen Begegnungsraum B84 in der Bahnhofstraße 84 in Falkensee statt.

In dem Band "Einsam war ich nie. Schwule unter dem Hakenkreuz 1933-1945" vereint Lutz van Dijk die Porträts von elf zwischen 1906 und 1925 geborenen homosexuellen Männern. In bewegenden Berichten schildern sie ihr Leben, Lieben und Leiden während der Nazi-Diktatur, aber auch von der fortdauernden Kriminalisierung und Diskriminierung nach 1945. Bis heute nicht entschädigte Opfer der nationalsozialistischen Unrechtsherrschaft kommen hier zu Wort, damit ihre Geschichte nicht vergessen wird.

Lutz van Dijk ist in Berlin geboren, war zuerst Lehrer in Hamburg und später Mitarbeiter der Anne Frank Stiftung in Amsterdam. 2001 war er Mitbegründer der Stiftung HOKISA für von AIDS betroffene Kinder und Jugendliche in Kapstadt. Seine Bücher für Erwachsene und Jugendliche wurden in viele Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Jugendliteraturpreis von Namibia 1997 und dem Gustav- Heinemann-Friedenspreis 2001. 2003 erhielt er für sein Engagement für die Rechte von Homosexuellen den Rosa Courage Preis von Gay in May, Osnabrück. 2009 wurde ihm die Poetik-Ehrenprofessur der Universität Oldenburg verliehen. Er lebt und arbeitet heute in Kapstadt.