Anja Linckus

Brandenburg an der Havel (MOZ) Der 16-jährige Bewohner einer betreuten Jugendwohneinrichtung in der Kleinen Gartenstraße schottete sich am Samstagnachmittag in seinem Zimmer ab, beleidigte die Mitarbeiter und bewarf sie mit Gegenständen. Er bekam die Aufforderung von den Betreuern, dass Objekt zu verlassen, kam dem jedoch nicht nach, so dass die Mitarbeiter dann die Polizei zur Durchsetzung der Verweisung hinzuzogen. Vor Ort stellten die Polizeibeamten dann fest, dass sich der 16-Jährige in seinem Zimmer eingeschlossen hat und niemanden hineinlassen möchte. Weil er auch trotz mehrfacher Ansprachen seitens der Polizeibeamten nicht reagierte, verschafften sich diese gewaltsamen Zutritt ins Zimmer, was dazu führte, dass der Jugendlichen auf die Beamten losging. Um diese und weitere Angriffe von sich abzuwehren, mussten sie den Jugendlichen zu Boden bringen und dort mit Handschellen fixieren. Bei dem Gerangel verletzte sich ein Polizeibeamter leicht an der Hand und am Bein. Der 16-jährige Tatverdächtige wurde anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten vorerst in der Polizeiinspektion Brandenburg ins Gewahrsam genommen und dort von einem Arzt untersucht, bevor ihn Einsatzkräfte in einen Kinder- und Jugendnotdienst brachten. Gegen ihn ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.