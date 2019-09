Fini Sturm

Linz-Ottersheim Frust und Motivation einten die deutsche Vierermannschaft, bestehend aus Leonie Pless aus Frankfurt, Leonie Pieper aus Düsseldorf und Vera Spanke aus Neuss sowie Fini Sturm aus Brandenburg an der Havel. Sie waren gefrustet nach einer chaotischen Rudersaison mit vielen Trainerentscheidungen, die sie nicht nachvollziehen konnten. Doch diese Wut wollten das Quartett als Extramotivation nutzen, einen schnellen Vierer zu fahren.

Nach knapp vier Wochen Vorbereitungszeit freuten sich dei Vier auf ihr Rennen bei der Ruder-Weltmeisterschaft in österreichischen Linz-Ottensheim in der letzten Augustwoche. Da sich mit China (Weltmeister 2018), Italien (die diesjährigen U23-Weltmeister), USA (4. Platz 2018) und Vietnam nur vier weitere Boote meldeten gab es keine Vorläufe, sondern nur ein Testrace. Nach Anweisung des Trainers sollte das deutsche Boot taktisch und etwas reduziert fahren. Deshalb ließ sich der vierte Platz nicht richtig einordnen. Das Ziel lautete möglichst weit vorn anzugreifen und eventuell eine Medaille errudern.

Am Freitag sollte das Finale starten. Die Anspannung und Aufregung in den Stunden vor dem Start waren groß. Volle Konzentration und die Mobilisation aller Kräfte waren von jeder Ruderin gefragt, um sich für die harte Saison zu belohnen. Die Ampeln sprangen auf grün, der Start gelang deutlich besser als sonst im Training. Jetzt hieß es drauf bleiben und das machten die Vier.

Doch die Italienerinnen waren in der Startphase unaufhaltsam, sie führten nach 500 Meter mit 2 Sekunden Vorsprung, China war knapp vor den Deutschen und den USA. Fini Sturm und ihre Teamkollegen hatten einen guten Streckenschlag und wenn Spurts angesagt wurden, ging die Geschwindigkeit immer etwas hoch. So wurde der Vorsprung der Italienerinnen und Chinesinnen nicht größer, aber auch die USA ließ sich nicht abschütteln.

500 Meter vor dem Ziel erhöhten die Deutschen, trotz einsetzender Schmerzen, das Tempo und kamen an die Chinesinnen heran, die konterten jedoch und im Endspurt kam auch die USA gefährlich nah heran. Sturm und ihre Kolleginnen zogen aber noch einmal an und holten Bronze hinter Italien und China. Völlig verausgabt legten sie am Siegersteg an und nahmen glücklich die Medaillen in Empfang.

Der Deutsche Ruderverband belegte in der Nationenwertung den vierten Platz mit 3 Goldmedaillen und 3 Bronzemedaillen. Marie-Louise Dräger, Sturms Zweierpartnerin von 2015/16, wurde Weltmeisterin im Leichten Einer, genauso wie Oliver Zeidler im Männereiner und der Männerachter. Der DRV konnte jedoch nur in fünf von 14 Bootsklassen die direkte Olympia-Qualifikation schaffen. Die Bootsklassen, in denen die direkte Olympia-Qualifikation nicht eingefahren wurde, haben die Chance im kommenden Jahr sich einen der wenigen Nachqualiplätze zu erkämpfen.

Auch der Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier, die einzige olympische Bootsklasse für die Brandenburgerin Sturm als Leichtgewicht, muss sich im nächsten Jahr nachqualfizieren. Dieses Ziel wird sehr schwer sein, sie wird es aber nach einer kurzen Sommerpause zielstrebig und motiviert versuchen.