MOZ

Erkner (MOZ) Eine Anwohnerin in der Waldpromenade in Erkner hat am Montag gegen 22.30 Uhr die Polizei zu Hilfe gerufen: Mehrere Personen versuchten ihr zufolge in das Mehrfamilienhaus zu gelangen.

Die Beamten fuhren zum Tatort. Beim Eintreffen der Streife versprühte ein Unbekannter Reizgas in ihre Richtung und flüchtete. Die Polizisten sowie die Anwohnerin erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden ambulant versorgt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.