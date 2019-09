OGA

Oberhavel (MOZ) Der heiße Sommer hat sich vorerst verabschiedet. Ob er noch einmal wiederkommt, warten wir mal ab. Die Wasserqualität an den öffentlichen Badestellen ist nach Auskunft der Kreisverwaltung aber weiterhin gut.

Zum letzten Mal in diesem Sommer haben sich die Kontrolleure des Oberhaveler Gesundheitsamtes in der vergangenen Woche an den Badestellen umgesehen. Ihr Fazit: Das Wasser ist weiter sauber und warm. Die Temperaturen lagen zwischen 19,9 Grad Celsius im Briesesee und 24,5 Grad Celsius im Nieder Neuendorfer See. "Damit waren die Gewässer wärmer als im Vorjahreszeitraum." Die geringsten Sichttiefen wurden mit 20 Zentimeternim Großen Wentowsee und in Marienthal und mit 30 Zentimetern im Kleinen Wentowsee in Seilershof gemessen.

"Badegäste sollten weiter auf mögliche Algenbelastungen in Seen und Flüssen achten", empfiehlt die Gesundheitsbehörde des Landkreises. "Als Faustregel für Badende gilt, dass man im knietiefen Wasser die Füße noch sehen sollte. Bei dichten Algenanschwemmungen sollte auf das Baden verzichtet werden."

Detailliere Informationen zu den Untersuchungsergebnissen sind unter www.oberhavel.de/Badewasser zu finden.