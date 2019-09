MOZ

Neuruppin Feuchtfröhlich ging es am Montagabend in der Wohnung eines 52-jährigen Neuruppiners zu, der Besuch von mehreren Bekannten hatte. Gegen 1.30 Uhr geriet der Mann aber in Streit mit seinen Gästen.

Er zog eine Waffe und soll damit auf Personen gezielt haben. Die Besucher verließen den Raum und riefen die Polizei. Die Beamten stellten mehrere Luftdruckgewehre, ein Butterfly-Messer und einen Elektroschocker sicher. Außerdem hatte der 52-Jährige etwas Cannabis im Haus. Ein Test ergab, dass er 3,43 Promille hatte. Die Beamten nahmen den Neuruppiner in Gewahrsam. Nachdem er deutlich nüchterner war, kam er am Dienstag wieder frei. Anzeigen wegen Bedrohung sowie wegen Verstoßes gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz wurden aufgenommen. red