Bergholz

Brandenburg an der Havel (Polizeidirektion West) Heute Morgen kam es am Fußgängerüberweg am Grillendamm zu einer Kollision zwischen einem Hyundai SUV und einem Kind auf dem Fahrrad. Die 40-jährige Fahrerin missachtete offenbar die Vorfahrt des Kindes, sodass das Mädchenzu Fall kam und sich am Fuß verletzte. Rettungskräfte behandelten sie zunächst am Unfallort und brachten die Schülerin für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.