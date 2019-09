OGA

Mühlenbeck (MOZ) Auf Baustellen an der A10 bei Mühlenbeck sind Unbekannte am Wochenende in Baucontainer eingebrochen. Sie stahlen vor allem teure Werkzeuge.

Am Montagmorgen stellten Bauarbeiter gegen 7.45 Uhr einen aufgebrochenen Container auf dem nördlichen Berliner Ring zwischen Mühlenbeck und Schönerlinde fest. Bislang ist nicht bekannt, ob und was entwendet wurde. Aus einem zwischen der Anschlussstelle Mühlenbeck und dem Dreieck Pankow abgestellten Baucontainer wurden Werkzeuge und zwei Aggregate entwendet. Schaden rund 3 000 Euro.

Auf dem Gelände einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder wurde ein vor einem Container abgestellter Pkw Ford beschädigt und beiseite geschoben. Aus dem Wagen entwendeten die bislang unbekannten Täter Werkzeug. In den Baucontainer gelangten sie nicht. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 1 000 Euro geschätzt.