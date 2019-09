Beate Bias

Kummersdorf (MOZ) Die Polizei sucht seit Dienstag wieder nach der vermissten 15-jährigen Schülerin Rebecca aus Berlin-Britz.

Rund 100 Beamte der Berliner Bereitschaftspolizei durchkämmen seit dem Morgen ein Waldstück in Kummersdorf, einem Ortsteil von Storkow, sagte Polizeisprecher Michael Gassen. Mit im Einsatz sind auch die Ermittler der Mordkommission und fünf Leichenspürhunde.

In dem Waldgebiet hatte die Polizei bereits vor Wochen nach dem verschwundenen Mädchen gesucht, berichtete Ortsvorsteher Enrico Graß. Den erneuten Einsatz erklärte der Polizeisprecher mit einem Hinweis, den die Polizei in dem mysteriösen Fall erhalten hatte. Es sei jedoch kein aktueller, sondern einer von 2300 Hinweisen, die insgesamt bei den Sicherheitsbehörden eingegangen sind. Ob die Suche heute Abend abgeschlossen wird, ist bislang unklar. „Das entscheiden die Kräfte vor Ort“, erklärte Sprecher Gassen weiter. Es könne durchaus sein, dass die Suche in den nächsten ein bis zwei Tagen weitergehe.

Rebecca wird seit dem 18. Februar dieses Jahres vermisst. Kurz nach dem Verschwinden will ein Zeuge in dem Wald bei Storkow das Auto des tatverdächtigen Schwagers des Mädchens gesehen haben. Der Mann saß zeitweise in Untersuchungshaft, musste dann jedoch entlassen werden.