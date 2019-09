Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Verein Festsaal Strausberg wird für das historische Gebäude an der Wriezener Straße keine Nutzungsvereinbarung von der Stadt bekommen. Das stellte die bislang amtierende Fachbereichsleiterin Technische Dienste, Kerstin Zimmermann, in der Stadtverordnetensitzung klar. Dessen ungeachtet gibt es am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals ein buntes Programm am und im historischen Gebäude.

Agenda 2030 empfiehlt

Der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Festsaal Strausberg, Carsten Wenzel, hatte in der Einwohnerfragestunde beklagt, dass sich der Verein bereits im Januar bei der Stadtverwaltung um eine Nutzungsvereinbarung für das Haus bemüht habe: "Wenn der Landkreis sein neues Gymnasium in Strausberg baut, ist der Festsaal ja als Schulaula vorgesehen." Dann käme eine gemeinsame Nutzung in Frage. Bis dahin aber würde der Verein das Gebäude gern nutzen. Ihm liege bisher keine Antwort der Verwaltung vor, und das auch trotz Nachfrage des Fraktionsvorsitzenden der Linken, Ronny Kühn, im März des Jahres.

Vereinsmitglied Friedrich Pietsch hatte mit Verweis auf mehrere hundert Unterschriften für die Erhaltung des Festsaals die stärkere Einbeziehung kultureller Aktivisten und Initiativen in die Erarbeitung einer Kulturstättenkonzeption gefordert. In der am 9. November 2017 beschlossenen Lokalen Agenda 2030 wird empfohlen, mehr höherwertige kulturelle Angebote in die Stadt zu holen und dafür Räume und Plätze anzubieten. "In welcher Zeitspanne will die Stadt diese Konzeption erarbeiten?", fragte Pietsch.

Bürgermeisterin Elke Stadeler antwortete: "Wir arbeiten an diesem Kulturkonzept. Die Festhalle ist in einem jammervollen Zustand. Wir stehen gerne zur Verfügung, um über das Programm Aktive Stadtzentren zu unterstützen." Kerstin Zimmermann berichtete von einer Begehung der Festhalle, an der die Bürgermeisterin und die Leiterin des Bauordnungsamtes Carla Bork teilgenommen hatten: "Das Gebäude ist in keinster Weise per Nutzungsvertrag zu vergeben. Es müsste erst mal ein Gutachten gemacht werden." Das habe sie der Vereinsvorsitzenden Birgit Bärmann auch mündlich mitgeteilt.

Widersprüchliche Aussagen

Auf Nachfrage stellte Birgit Bärmann dies in Abrede: "Ich weiß davon nichts." Stattdessen habe sie sich gerade vergangene Woche per E-Mail nach dem zugesagten Besichtigungstermin mit dem Bauordnungsamt und der erbetenen Nutzungsvereinbarung erkundigt. Carsten Wenzel ergänzte: "Nicht nur bei diesem Thema habe ich das Gefühl, dass das Gespräch mit der Stadtverwaltung erschwert ist. Es wäre doch schön, wenn man sich mit den engagierten Leuten an einen Tisch setzten würde. Aber wir fühlen uns immer wieder ausgebremst." Er habe die Erfahrung gemacht, dass Runde Tische wie zur Altstadt anstrengend seien. Aber: "Ich möchte nicht von oben herab regiert werden! Nutzen Sie doch unsere Kompetenz, lassen Sie uns mitarbeiten!"