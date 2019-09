Bergholz

Brandenburg an der Havel (Polizeidirektion West) Der Inhalt eines Metallcontainers auf dem Hinterhof eines Firmengeländes in der Brielower Straße geriet aus bisher ungeklärter Ursache am Montagabend in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden daneben stehende Fahrräder sowie zwei Fenster eines Lagerraumes in Mitleidenschaft gezogen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen, bevor er auf die benachbarten Gebäude übergriff. Personen waren nicht in Gefahr. Die Polizei ermittelt nun zum Verdacht einer Brandstiftung.