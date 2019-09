Franziska Schober

Ballerup/Brandenburg Zehn Tänzer der Volkshochschule Brandenburg (VHS) stellten gemeinsam mit ihrer Lehrerin Angelika Schober am Wochenende vom 23.-25. August ihre Tanzkünste auf dem "Ballerup Musikfest" in Dänemark unter Beweis. "Das Musikfest vereint Musik, Gesang und Tanz. Es waren Musikgenres jeder Art vertreten und das internationale Veranstaltungsangebot war sowohl klassisch als auch modern. Von Big Band und Chor über Line Dance und Volkstanz bis hin zu Hip Hop und Gesellschaftstanz, zum Zuschauen als auch Mitmachen, das Angebot war weitreichend", berichtet Tanzlehrerin Angelika Schober und weiter: "Jedes Alter war vertreten und die Stimmung war einzigartig. Ein ausgelassenes Fest der Gemeinschaft auf dem die dänische Freundlichkeit spürbar war."

Die Einladung zum Stadtfest, das jedes Mal Hunderte Besucher anlockt und alle zwei Jahre ehrenamtlich organisiert wird, wurde schon im vergangenen Jahr von der Balleruper Volkstanzgruppe ausgesprochen. "Die dänische Tanzgruppe besteht seit über 20 Jahren. Durch das gemeinsame Hobby haben sich persönliche Freundschaften gebildet, sodass auch Freizeiten miteinander verbracht werden. Jedes Jahr besuchen sie Brandenburg und tanzten auch hier im Bürgerhaus in ihren typisch dänischen Trachten. Letztes Jahr durften wir die Gruppe bei einem geselligen Grillabend kennen lernen. Wir haben gemeinsam getanzt und gegessen, waren sofort auf einer Wellenlänge und so entstand bald die Idee, dass wir als Vertretung der Stadt Brandenburg zum Empfang des Bürgermeisters tanzen werden", so Schober weiter.

Die Brandenburger Gruppe aus dem Volkshochschul-Tanzkurs "Kreis- und Paartänze aus aller Welt" tanzt einmal wöchentlich am Mittwoch, zu meist flotten Rhythmen, aber auch ruhiger Musik in der Katholischen Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit. Zwanzig Tänzer im Alter von 60 bis 85 Jahren bewegen sich im Gemeinschaftstanz ohne festen Partner. Die Tänze werden in verschiedenen und wechselnden Positionen getanzt, häufig im Kreis oder zu zweit. Die Bewegung und das soziale Miteinander sorgen für eine körperliche, geistige als auch seelische Wohltat.

Am Festwochenende hatte die Gruppe nun jedoch auch endlich einmal die Möglichkeit, vor einem Publikum zu tanzen. Dabei führte die Gruppe Tänze in verschiedenen Aufstellungen und aus verschiedenen internationalen Musikstilen vor. "Uns war wichtig, eine bunte Auswahl aus unserem Repertoire zu zeigen. So führten wir unter anderem den mittelamerikanischen Big Dipper und unseren afrikanischen Tanz vor", berichtet die Leiterin.

Highlight des Wochenendes war jedoch der gelungene Auftritt im Rathaus nach der Ansprache des Bürgermeisters Jesper Würtzen, der die Gruppe schon bei der Anreise gebührend in Empfang genommen hatte. "Zum Dank für die Einladung haben wir ihm die vier Brandenburger Stadttürme geschenkt, über die er sich sehr gefreut hat", so Angelika Schober.

Im Anschluss folgten weitere Auftritte unter freiem Himme, inklusive einem Gemeinschaftsauftritt und Workshop mit der dänischen Tanzgruppe. Hierbei war das ganze Publikum eingeladen, mit den beiden Gruppen gemeinsam zu tanzen. "Für uns war das Wochenende eine ganz besondere Situation. Wir sind öffentlich bisher nur einmal aufgetreten und waren dementsprechend nervös. Einmal haben wir uns auch ein bisschen vertanzt. Das war ausgerechnet beim Bürgermeister – wie das dann immer so ist. Aber wir haben so viel Freude gehabt und würden es immer wieder tun", freut sich Angelika Schober über den gelungene Besuch.

Wegbegleiter der Gruppe waren Lissy (73) und Louis (77) aus Kopenhagen in ihren dänischen Trachten. Sie standen den Tänzern das komplette Wochenende zur Verfügung und halfen sprachliche Barrieren zu überwinden. Finanzielle Unterstützung erhielt die Gruppe von der Stadt Brandenburg und dem Balleruper Musikfest.

Am Sonntag erkundeten die Brandenburger Tänzer dann Kopenhagen bei einer Schiffstour und verließen Dänemark beseelt und mit einem Glückstroll als Gastgeschenk ihrer freundlichen Gastgeber.