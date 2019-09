Volkmar Ernst

Nassenheide (MOZ) Die Kommunale Wohnungsgesellschaft Gransee (Gewo) baut in der Waldsiedlung in Nassenheide ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen. Erste Nachfragen gibt es bereits.

Anfang Mai Gewo mit einem symbolischen Spatenstich den Beginn der Arbeiten für das Mehrfamilienhaus in der Nassenheider Waldsiedlung an. Inzwischen steht der Rohbau – und kaum zu glauben: "Die Arbeiten liegen voll im Zeitplan", konnte Marion Schönberg als Geschäftsführerin der Gewo bei einem Rundgang über die Baustelle unter anderem mit Bernd-Christian Schneck (SPD), Bürgermeister des Löwenberger Landes, zufrieden feststellen. Ziel ist es, den Baukörper bis zum Beginn des Winter soweit herzurichten, dass dann im Inneren des Gebäudes weitergearbeitet werden kann. Klappt alles, soll der Dachstuhl Ende September gestellt und ihm die Richtkrone noch im Oktober aufgesetzt werden. Dann müssen noch die Fenster und Türen eingebaut werden, um den Baukörper zu schließen.

Spezielles Angebot

Sowohl für die Gewo als auch das Löwenberger Land, die an der Gesellschaft Anteile hält, ist das Vorhaben ein Novum. Die Überlegungen sind einfach. Gerade im ländlichen Raum werden Wohnungen gebraucht, aber nicht nur für Familien. Die bauen meist selbst Einfamilienhäuser. Denn es gibt auch ältere Einwohner, die bislang in einem großen Haus, vielleicht sogar mit Garten oder Hof, leben und gern in eine kleinere Wohnung umziehen möchten. Doch solche Wohnungen fehlen bislang im Gemeindegebiet. Das gilt gleichermaßen für junge Leute, die sich gern von zu Hause abnabeln möchten, aber in der Gegend bleiben wollen. Genau an diese beiden Gruppen richtet sich das Angebot. "Wer im Löwenberger Land sein Leben verbracht hat, der sollte auch seinen Ruhestand hier verbringen können. Umgekehrt möchten wir junge Menschen in der Region halten. Das geht nur, wenn wir ihnen hier auch Wohnraum anbieten können", hatte es Bürgermeister Schneck beim Spatenstich auf den Punkt gebracht.

Die Aufgabe des Architektenbüros Krüger-Manzke-Werk aus Fürstenberg bestand darin, ein Gebäude zu entwerfen, das einerseits ein modernes Erscheinungsbild hat, sich anderseits aber trotzdem an der vorhandenen Bebauung in der Waldsiedlung orientiert. Der Standort befindet sich an der Liebenwalder Chaussee, wo bereits ein Mehrfamilienhaus steht. Es schließt sich eine Bebauung vorrangig mit Einfamilienhäusern an.

Auf drei Etagen sollen zehn Wohnungen unterkommen, eine Dreiraumwohnung mit Dachterrasse, drei Zweiraumwohnungen und sechs Einraumwohnungen. Letztere sind eigentlich auch Zweiraumwohnungen, wie Marion Schönberg erklärt. "Sie sind so geschnitten, dass zwei separate Räume vorhanden und damit auch nutzbar sind", berichtet sie.

Wohnungen barrierefrei

Insgesamt 550 Quadratmeter Wohnfläche werden im neuen Haus vorhanden sein. Der Eingang liegt so, dass alle Wohnungen über einen zentralen Flur zu erreichen sind. Hinzu kommen zehn Pkw-Stellplätze sowie Nebenanlagen, um Fahrräder oder Hausrat unterzustellen. Denn einen Keller gibt es nicht. Dafür, das war eine weitere Forderung, sind alle Wohnungen barrierefrei.

Mit der Fertigstellung des Hauses rechnet Marion Schönberg im Sommer kommenden Jahres. Die Gewo geht derzeit von einem Mietpreis von rund 8,50 Euro pro Quadratmeter aus. Hinzu kommen noch die Nebenkosten.

Dennoch gebe es bereits mehr Nachfragen als Wohnungen gebaut werden, freut sich die Chefin der Gewo. Sollte die Vermietung keine Schwierigkeiten bereiten, ist auf dem Grundstück genügend Platz vorhanden, um dort ein zweites, baugleiches Haus in Richtung der Liebenwalder Chaussee zu errichten.

Auch das war eine Plan-Vorgabe der Gewo an das Architektenbüro.