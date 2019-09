Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) In den Herbstferien vom 14. bis 18. Oktober gibt es wieder die fUni. Die Ferienuni für Kinder zwischen 8 und 14 Jahren findet diesmal in der Jean-Clermont-Schule in Sachsenhausen statt und steht unter dem Motto Lebensmittelrebellion. Dazu gibt es viele unterschiedliche Workshops, Expeditionen und ein Improvisationstheater. Die Kinder lernen, verantwortungsvoll mit Lebensmitteln umzugehen, können gemeinsam kochen und backen sowie jeden Tag gesund Mittag essen. Zum Abschluss am 18. Oktober um 15.30 Uhr werden die Ergebnisse präsentiert. Dann sind Eltern, Großeltern und Freunde eingeladen. Die fUni ist ein Angebot der Städte Hennigsdorf, Hohen Neuendorf und Oranienburg. Anmeldeschluss ist am Sonntag: www.funi-ohv.de.